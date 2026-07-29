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Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек
Число погибших в результате землетрясения в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
«По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».
Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.
Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.
В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.
На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.