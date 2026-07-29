Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

Tекст: Антон Антонов

«По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.

Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.

В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.

На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.