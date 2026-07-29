Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Ростех: ФАБ-3000 способна уничтожать капитальные фортификации
Оснащенная крылатым модулем планирования тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000 стала инструментом стратегического воздействия, позволяющим эффективно сравнивать с землей любые мощные оборонительные сооружения, сообщили в Ростехе.
Оснащение боеприпаса универсальным модулем планирования превратило его в мощнейшее оружие, пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».
Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют такие фугасные авиабомбы для успешного поражения объектов противника.
«Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения», – отметили в Ростехе.
Специалисты назвали использование подобных боеприпасов примером качественного симбиоза самолета и бомбы. Комбинированная система наведения позволяет экипажу сбрасывать снаряд по заранее заданным координатам за несколько десятков километров от цели.
Способность бомбардировщика нести одновременно несколько таких авиабомб обеспечивает нанесение высокоточных ударов колоссальной мощности. Военные также активно применяют бомбы массой 1500, 500 и 250 килограммов для уничтожения скоплений техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля разведывательный дрон запечатлел мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту дислокации украинской бригады в Херсоне.
В конце июня истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции противника возле Орехова в Запорожской области.
Несколькими днями ранее российская авиация уничтожила укрытие украинских солдат на территории ДНР авиабомбой ФАБ-3000.