ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.