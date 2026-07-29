Аграрный совет на Украине заявил об угрозе массовых банкротств агропредприятий

Tекст: Антон Антонов

«Всеукраинский аграрный совет отмечает, что сочетание проблем с морской логистикой, поврежденной портовой инфраструктурой, ограничениями экспорта и ростом стоимости ресурсов создает угрозу убыточности производства, банкротств предприятий и разрыва производственного цикла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным совета, из-за сложностей с отгрузкой продукции в морских портах образовался огромный товарный избыток в диапазоне от 27,4 до 32,4 млн тонн агропродукции. Из-за остановки закупок трейдерами закупочные цены уже начали резко снижаться.

Всеукраинский аграрный совет, представляющий интересы более 1,4 тыс. малых и средних агропредприятий Украины, обратился к премьер-министру Сергею Корецкому. В обращении содержится призыв безотлагательно принять антикризисные меры в связи с прекращением судозаходов в украинские черноморские порты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил об остановке движения коммерческого флота в украинские гавани из-за решений компаний-судовладельцев.