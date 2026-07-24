Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
ВС России за неделю поразили 27 используемых в интересах ВСУ судов
Российские военные за последнюю неделю провели серию точных ударов по стратегическим объектам инфраструктуры и военным судам, используемым украинскими вооруженными силами, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации с 18 по 24 июля нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, указало ведомство в Max.
Атаки осуществлялись с использованием воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.
В результате успешных действий были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Эти порты активно использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
За прошедшую неделю также было поражено 27 морских судов, действующих в интересах украинских вооруженных сил. В их числе оказалось 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.
Кроме того, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров.
Также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.
Днем ранее беспилотники поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.
В населенном пункте Ковалевка военные уничтожили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун».