ВС России за неделю поразили 27 используемых в интересах ВСУ судов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы Российской Федерации с 18 по 24 июля нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, указало ведомство в Max.

Атаки осуществлялись с использованием воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

В результате успешных действий были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Эти порты активно использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

За прошедшую неделю также было поражено 27 морских судов, действующих в интересах украинских вооруженных сил. В их числе оказалось 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.

Кроме того, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров.

Также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

Днем ранее беспилотники поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

В населенном пункте Ковалевка военные уничтожили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун».