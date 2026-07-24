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Штурмовые отряды ВС России вошли в Алексеево-Дружковку
Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике, оттеснив противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки с позывным Лис.
О начале боев на подступах к Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки с позывным Лис, передает РИА «Новости».
«Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта», – заявил он на видео Минобороны России.
По словам Лиса, штурмовые подразделения российской армии действуют при поддержке отдельных танковых частей и подразделений беспилотной авиации. Он отметил, что при выявлении групп сосредоточения или опорных пунктов противника по ним наносятся удары танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами.
Лис подчеркнул, что любое движение противника находится под контролем российских войск и «сразу же уничтожается». Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и продвижении российских военных к Дружковке.
Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к Дружковке.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о безуспешных попытках ВСУ сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к Дружковке.