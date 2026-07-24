Суд взыскал 4 млн рублей с покупателя Jeep Блиновской

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с покупателя ее автомобиля Jeep Wrangler 4 млн рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера, передает РИА «Новости».

Суд признал право собственности на внедорожник за Блиновской и применил последствия недействительности сделок.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина указала, что автомобиль был приобретен за счет средств Блиновской и незаконно оформлен на ее мужа Алексея Блиновского, который затем продал машину Сергею Минееву. Представитель финуправляющего заявил в суде: «Основной порок этой сделки мы видим в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тыс. рублей, а выше. Денежные средства Блиновским были присвоены и в конкурсную массу должника не поступили».

Сумму взыскания в 4 млн рублей суд определил по рыночной оценке автомобиля. Возврата самого Jeep Wrangler управляющий не требует, так как машина была конфискована в рамках уголовного дела, пояснил представитель Ознобихиной. На заседание не явились представители должника и покупателя Минеева.

Ранее в пятницу арбитраж обязал другого покупателя вернуть в конкурсную массу Блиновской автомобиль Mercedes-Benz S450 Maybach. В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и открыл процедуру реализации имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн рублей и запрету на коммерческую деятельность на четыре года, а также взыскал 587 млн рублей в пользу России и обратил арестованное имущество в доход государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве блогера Елены Блиновской и открытии процедуры реализации ее имущества.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на недвижимость и элитные автомобили Блиновской в рамках дела о ее банкротстве.