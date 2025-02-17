Суд арестовал Bentley, Lamborghini и недвижимость Блиновской в трех регионах

Tекст: Мария Иванова

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в деле о банкротстве Елены Блиновской, наложив арест на ее недвижимость и автомобили.

Арестованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, а также участок в Ялте. Под арестом оказались элитные автомобили Bentley и Lamborghini, передает РИА «Новости».

Суд запретил собственнику и третьим лицам распоряжаться указанным имуществом, а также ограничил действия ГИБДД и Росреестра в отношении этого имущества. Запреты касаются кадастрового учета и изменений в Едином государственном реестре недвижимости.

Елена Блиновская была признана банкротом в ноябре, ее имущество подлежит реализации. Следствие утверждает, что Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от налогов на сумму 906 млн рублей и неправомерно легализовала 716 млн рублей. Она также обвиняется в незаконном обороте средств через подконтрольные компании.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года и после нарушения условий домашнего ареста переведена в СИЗО. На суде она признала вину, и прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное обвинение в Савеловском суде Москвы затребовало для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов реальный срок заключения. Также стало известно, что гособвинение запросило в Савеловском суде Москвы конфискацию арестованного имущества, принадлежащего семье блогера.

Апелляционный суд подтвердил решение о банкротстве блогера, оставив в силе постановление первой инстанции об открытии процедуры реализации ее имущества и назначении финансового управляющего.