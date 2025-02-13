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Прокуратура попросила конфисковать имущество семьи Блиновской
Гособвинение запросило у Савеловского суда Москвы конфискацию арестованного имущества, принадлежащего семье блогера Елены Блиновской, обвиняемой в налоговых преступлениях и обмывании денег.
Представитель прокуратуры в ходе прений сторон отметила: «Просим конфисковать имущество и банковские счета подсудимой Блиновской, на которые ранее были наложены обеспечительные меры». В перечень подлежащих конфискации активов входят дом в Истринском районе, квартиры в Москве, земельные участки в Крыму и Подмосковье, элитные автомобили и банковские счета, передает ТАСС.
По данным прокурора, помимо самого блогера, эти активы принадлежат ее родителям, супругу и другим, связанным с ней компаниям. Судебное заседание по этому делу продолжится в ближайшее время, после чего будет вынесено решение по данному вопросу.
Ранее прокурор снизила исковые требования к блогеру Елене Блиновской по иску о неуплате налогов до 587 млн рублей из-за частичного погашения задолженности. Сообщалось, что государственное обвинение в Савеловском суде Москвы затребовало для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов шесть лет лишения свободы.