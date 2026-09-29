Спрос на лесорубов в России вырос почти на четверть

Tекст: Катерина Туманова

Аналитики выяснили, что в январе-августе 2026 года потребность в лесорубах в России увеличилась на 23%, передает РИА «Новости».

Работодатели лесной и деревообрабатывающей промышленности готовы платить сотрудникам около 80 тыс. рублей в месяц, что на 9% превышает показатели прошлого года.

«Самые высокие зарплатные предложения среди специалистов в отрасли – у лесорубов: в среднем им предлагали 97 382 рубля в месяц, это на 4% выше, чем годом ранее. Спрос на специалистов вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в исследовании.

Наибольший рост востребованности лесорубов зафиксирован в Кировской области, где количество вакансий увеличилось на 62%, а зарплаты достигли 75 тыс. рублей. В Свердловской области потребность в кадрах выросла на 61% при средней зарплате в 100 тыс. рублей, а в Красноярском крае – на 44% с доходом около 90 тыс. рублей.

Эксперты объясняют опережающий рост спроса в этих регионах концентрацией крупных лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, активно наращивающих производство.

На втором месте по уровню доходов оказались мебельщики со средней зарплатой почти 91 тыс. рублей, что на 13% больше уровня 2025 года. Столярам предлагают около 90 тыс. рублей, что демонстрирует рост на 9%.

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