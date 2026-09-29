В Оренбурге из-за хлопка газовоздушной смеси эвакуировали 53 человека

Tекст: Катерина Туманова

Взрыв газовоздушной смеси случился в котельной на улице Ленинградской, расположенной на территории местной Академии настольного тенниса. В результате происшествия обошлось без последующего пожара.

«В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека. В результате хлопка котельная получила механические повреждения – сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования», – сказано в сообщении.

Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса, уточнили в инфоцентре.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиции и газовой службы. По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперштаб для расследования причин инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный хлопок газа в июне напугал жителей многоэтажки в Набережных Челнах. При взрыве газа в частном доме в Краснодарском крае в августе пострадали пять человек.