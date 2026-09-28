Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

Tекст: Валерия Вербинина

Швейцария традиционно называет себя нейтральной страной, но судьба ее настоящего нейтралитета решалась на референдуме в минувшие выходные. Организация Pro Suisse, которую СМИ соседней Франции обозначают как «суверенистскую», то есть выступающую за максимальную независимость страны от внешних союзов, собрала необходимое количество подписей и добилась права на проведение референдума по вопросу усиления нейтралитета. Предлагалось прописать в конституции, что швейцарский нейтралитет будет действовать «постоянно и без исключений».

В практическом смысле это означало бы, что Швейцария не сможет ни с кем вступать в военные союзы, за исключением ситуации, когда на территорию страны совершено нападение. Но даже в мирное время Швейцария не имела бы права, к примеру, сотрудничать с НАТО. Также страна не имела бы оснований вводить санкции, иначе как одобренные Организацией Объединенных Наций.

Так как речь шла о возможном внесении изменений в конституцию, согласно местным законам проект должен быть представлен на рассмотрение всего населения страны, которое и сделает окончательный выбор. И референдум состоялся, несмотря на неодобрение инициативы большинством политических партий страны.

Высказалась за только Швейцарская народная партия, которую принято считать правопопулистской: «Недвусмысленный и заслуживающий доверия нейтралитет защищает нашу страну от внешних конфликтов и помогает нам поддержать нашу роль надежного посредника. Принятие этой инициативы гарантирует долгосрочный мир, стабильность и независимость Швейцарии».

Кристоф Блохер, член Швейцарской народной партии и один из главных инициаторов законопроекта, пояснял:

«Швейцарский нейтралитет сейчас соблюдается лишь частично, если не вовсе игнорируется. С 2022 года Швейцария стала воюющей стороной, так как нарушила свой нейтралитет по отношению к России, являющейся ядерной державой. Следовательно, риск войны возрастает».

Противники инициативы возражали, что нынешней редакции конституции достаточно, чтобы адаптировать политику страны к меняющейся геополитической обстановке, и ни к чему вводить лишние ограничения. Так, в официальных разъяснениях к референдуму Федеральный совет – правительство Швейцарии – настаивал: «Федеральная конституция в настоящее время предоставляет Федеральному совету (то есть правительству Швейцарии) необходимую свободу действий для защиты интересов Швейцарии в меняющемся мире. Данная инициатива ограничит эту свободу действий».

Швейцарский историк Саша Зала в свою очередь сослался на то, что «абсолютный нейтралитет – это нечто невозможное, чего в Швейцарии никогда не было». Кроме того, он напомнил, что Швейцария при всем своем нейтральном характере «была неотъемлемой частью системы санкций блока НАТО против СССР во время холодной войны, даже если это и было неофициально», потому что такое поведение «было в интересах Швейцарии, которая всегда была капиталистической страной и частью западной сферы влияния».

Что касается санкций, то министр иностранных дел Иньяцио Кассис защищает право правительства их налагать: «Федеральный совет может вводить санкции, когда их принимает крупный экономический партнер, к примеру, такой как ЕС». Подобно последнему, Швейцария вводила санкции не только против России, но и против Белоруссии, Сирии и Венесуэлы.

Разумеется, есть достаточное количество стран, против которых Швейцария не вводила никаких санкций, в чем бы их ни обвиняли.

В частности, никаких санкций против Израиля Швейцария не налагала. Хотя соответствующие предложения звучали, но обе палаты швейцарского парламента отклонили их. Это было не только политическое, но и процедурно-юридическое решение: согласно швейцарскому Закону об эмбарго (Embargo Act), Берн не имеет правовой базы для введения собственных автономных санкций, он может лишь присоединиться к чужим. Например, европейским.

Однако то, что Швейцария в своей внешней политике все чаще следует в фарватере других стран, не может не беспокоить тех, кто понимает, к чему это в итоге может привести. По мнению членов Швейцарской народной партии, страна чрезмерно сблизилась с Евросоюзом, а также с НАТО. Так, в середине сентября правительство представило новую стратегию безопасности в контексте войны на Украине и «гибридных угроз».

Согласно данной стратегии, Швейцария продвигает «европейскую безопасность путем укрепления сотрудничества с ЕС, НАТО и партнерами», что само по себе не слишком сочетается с декларациями о нейтралитете. Впрочем, с точки зрения уже упомянутого Иньяцио Кассиса, все в полном порядке: «Это наша географическая судьба. Мы должны сотрудничать с соседями, чтобы обеспечить нашу безопасность».

Но, скорее всего, чашу весов в сторону противников усиления нейтралитета помогли склонить не ссылки на географию (тем более что с главной страной блока НАТО – США – Швейцария не граничит нигде и никак), а обычная русофобская пропагандистская истерия, повторяемая на все лады. В итоге опрос общественного мнения, опубликованный за считаные дни до референдума, показал, что его идею поддерживают только 34% респондентов, что было уже на 8% меньше, чем в аналогичном опросе, проведенном летом.

Уже вечером в воскресенье, 27 сентября, швейцарский Le Temps сообщил о «сокрушительном поражении сторонников строгого нейтралитета»: против высказалось более 70% голосовавших, текст отклонили буквально все кантоны до единого. Если кто-то рассчитывал на противостояние немецкоязычной и франкоязычной частей страны, результат не показал значительного разделения мнений жителей по этому принципу.

Самюэль Соммарюга, один из защитников инициативы от франкоязычной части Швейцарии, был неприятно удивлен не столько фактом поражения, сколько его характером. «Я не ожидал 70% голосов против, – признался он. – …Мы провели хорошую кампанию, но это была битва Давида против Голиафа. Была создана широкая коалиция, чтобы склонить чашу весов, от левых движений до правоцентристских».

Как сообщает швейцарская RTS, окончательный подсчет результатов показал, что 70,2% принявших участие в референдуме (а явка составила 47,1%) проголосовали против. Причем не в большинстве кантонов, а во всех двадцати шести без единого исключения: от франкоязычного Тичино, где противников инициативы набралось «только» 51,7%, до немецкоязычного Берна, где их оказалось 88,9%.

Традиционного раскола между франко- и германошвейцарцами – так называемого Рёштиграбена, который обычно определяет исход подобных голосований, – на этот раз не случилось вовсе: страна проголосовала единым фронтом.

Именно в этом единодушии и кроется главный итог референдума – куда более красноречивый, чем сама цифра в 70%. Швейцарцам предложили простой и по-своему честный выбор: либо нейтралитет настоящий, безусловный, закрепленный в конституции раз и навсегда, без исключений и лазеек, либо нейтралитет такой, каким он де-факто стал после 2022 года, – гибкий, избирательный, позволяющий подстраиваться под позицию Брюсселя и Вашингтона, вводить санкции против одних стран и закрывать глаза на других.

Страна, которая веками строила свою репутацию на образе беспристрастного посредника, выбрала второе – причем выбрала настолько единогласно, что дискуссия закрыта по существу, а не только по итогам подсчета голосов. Иными словами, миф о швейцарском нейтралитете, как о чем-то незыблемом и безусловном, 27 сентября разрушила не Москва, не Брюссель и не НАТО, а сами швейцарцы, пришедшие на избирательные участки.

Нейтралитет, за сохранение которого проголосовала Швейцария, – это нейтралитет условный, с оговорками, исключениями и постоянной оглядкой на старших товарищей. Можно даже сказать, что швейцарцы придумали и теперь окончательно воплотили свою собственную форму данного правового статуса – фальшивый, имитационный нейтралитет. За продолжение этой имитации они и проголосовали в минувшие выходные.