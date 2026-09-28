  • Новость часаИз-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп: Зеленский согласился сбавить обороты в ударах по НПЗ России
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    Эксперт сообщил о провале контрнаступления ВСУ под Красным Лиманом
    ФСБ установила имена сотрудничающих со спецслужбами Британии релокантов
    Вучич сложил обязанности президента Сербии
    Украина оценила военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов
    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    28 сентября 2026, 11:16 • В мире

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь?

    Швейцария традиционно называет себя нейтральной страной, но судьба ее настоящего нейтралитета решалась на референдуме в минувшие выходные. Организация Pro Suisse, которую СМИ соседней Франции обозначают как «суверенистскую», то есть выступающую за максимальную независимость страны от внешних союзов, собрала необходимое количество подписей и добилась права на проведение референдума по вопросу усиления нейтралитета. Предлагалось прописать в конституции, что швейцарский нейтралитет будет действовать «постоянно и без исключений».

    В практическом смысле это означало бы, что Швейцария не сможет ни с кем вступать в военные союзы, за исключением ситуации, когда на территорию страны совершено нападение. Но даже в мирное время Швейцария не имела бы права, к примеру, сотрудничать с НАТО. Также страна не имела бы оснований вводить санкции, иначе как одобренные Организацией Объединенных Наций.

    Так как речь шла о возможном внесении изменений в конституцию, согласно местным законам проект должен быть представлен на рассмотрение всего населения страны, которое и сделает окончательный выбор. И референдум состоялся, несмотря на неодобрение инициативы большинством политических партий страны.

    Высказалась за только Швейцарская народная партия, которую принято считать правопопулистской: «Недвусмысленный и заслуживающий доверия нейтралитет защищает нашу страну от внешних конфликтов и помогает нам поддержать нашу роль надежного посредника. Принятие этой инициативы гарантирует долгосрочный мир, стабильность и независимость Швейцарии».

    Кристоф Блохер, член Швейцарской народной партии и один из главных инициаторов законопроекта, пояснял:

    «Швейцарский нейтралитет сейчас соблюдается лишь частично, если не вовсе игнорируется. С 2022 года Швейцария стала воюющей стороной, так как нарушила свой нейтралитет по отношению к России, являющейся ядерной державой. Следовательно, риск войны возрастает».

    Противники инициативы возражали, что нынешней редакции конституции достаточно, чтобы адаптировать политику страны к меняющейся геополитической обстановке, и ни к чему вводить лишние ограничения. Так, в официальных разъяснениях к референдуму Федеральный совет – правительство Швейцарии – настаивал: «Федеральная конституция в настоящее время предоставляет Федеральному совету (то есть правительству Швейцарии) необходимую свободу действий для защиты интересов Швейцарии в меняющемся мире. Данная инициатива ограничит эту свободу действий».

    Швейцарский историк Саша Зала в свою очередь сослался на то, что «абсолютный нейтралитет – это нечто невозможное, чего в Швейцарии никогда не было». Кроме того, он напомнил, что Швейцария при всем своем нейтральном характере «была неотъемлемой частью системы санкций блока НАТО против СССР во время холодной войны, даже если это и было неофициально», потому что такое поведение «было в интересах Швейцарии, которая всегда была капиталистической страной и частью западной сферы влияния».

    Что касается санкций, то министр иностранных дел Иньяцио Кассис защищает право правительства их налагать: «Федеральный совет может вводить санкции, когда их принимает крупный экономический партнер, к примеру, такой как ЕС». Подобно последнему, Швейцария вводила санкции не только против России, но и против Белоруссии, Сирии и Венесуэлы.

    Разумеется, есть достаточное количество стран, против которых Швейцария не вводила никаких санкций, в чем бы их ни обвиняли.

    В частности, никаких санкций против Израиля Швейцария не налагала. Хотя соответствующие предложения звучали, но обе палаты швейцарского парламента отклонили их. Это было не только политическое, но и процедурно-юридическое решение: согласно швейцарскому Закону об эмбарго (Embargo Act), Берн не имеет правовой базы для введения собственных автономных санкций, он может лишь присоединиться к чужим. Например, европейским.

    Однако то, что Швейцария в своей внешней политике все чаще следует в фарватере других стран, не может не беспокоить тех, кто понимает, к чему это в итоге может привести. По мнению членов Швейцарской народной партии, страна чрезмерно сблизилась с Евросоюзом, а также с НАТО. Так, в середине сентября правительство представило новую стратегию безопасности в контексте войны на Украине и «гибридных угроз».

    Согласно данной стратегии, Швейцария продвигает «европейскую безопасность путем укрепления сотрудничества с ЕС, НАТО и партнерами», что само по себе не слишком сочетается с декларациями о нейтралитете. Впрочем, с точки зрения уже упомянутого Иньяцио Кассиса, все в полном порядке: «Это наша географическая судьба. Мы должны сотрудничать с соседями, чтобы обеспечить нашу безопасность».

    Но, скорее всего, чашу весов в сторону противников усиления нейтралитета помогли склонить не ссылки на географию (тем более что с главной страной блока НАТО – США – Швейцария не граничит нигде и никак), а обычная русофобская пропагандистская истерия, повторяемая на все лады. В итоге опрос общественного мнения, опубликованный за считаные дни до референдума, показал, что его идею поддерживают только 34% респондентов, что было уже на 8% меньше, чем в аналогичном опросе, проведенном летом.

    Уже вечером в воскресенье, 27 сентября, швейцарский Le Temps сообщил о «сокрушительном поражении сторонников строгого нейтралитета»: против высказалось более 70% голосовавших, текст отклонили буквально все кантоны до единого. Если кто-то рассчитывал на противостояние немецкоязычной и франкоязычной частей страны, результат не показал значительного разделения мнений жителей по этому принципу.

    Самюэль Соммарюга, один из защитников инициативы от франкоязычной части Швейцарии, был неприятно удивлен не столько фактом поражения, сколько его характером. «Я не ожидал 70% голосов против, – признался он. – …Мы провели хорошую кампанию, но это была битва Давида против Голиафа. Была создана широкая коалиция, чтобы склонить чашу весов, от левых движений до правоцентристских».

    Как сообщает швейцарская RTS, окончательный подсчет результатов показал, что 70,2% принявших участие в референдуме (а явка составила 47,1%) проголосовали против. Причем не в большинстве кантонов, а во всех двадцати шести без единого исключения: от франкоязычного Тичино, где противников инициативы набралось «только» 51,7%, до немецкоязычного Берна, где их оказалось 88,9%.

    Традиционного раскола между франко- и германошвейцарцами – так называемого Рёштиграбена, который обычно определяет исход подобных голосований, – на этот раз не случилось вовсе: страна проголосовала единым фронтом.

    Именно в этом единодушии и кроется главный итог референдума – куда более красноречивый, чем сама цифра в 70%. Швейцарцам предложили простой и по-своему честный выбор: либо нейтралитет настоящий, безусловный, закрепленный в конституции раз и навсегда, без исключений и лазеек, либо нейтралитет такой, каким он де-факто стал после 2022 года, – гибкий, избирательный, позволяющий подстраиваться под позицию Брюсселя и Вашингтона, вводить санкции против одних стран и закрывать глаза на других.

    Страна, которая веками строила свою репутацию на образе беспристрастного посредника, выбрала второе – причем выбрала настолько единогласно, что дискуссия закрыта по существу, а не только по итогам подсчета голосов. Иными словами, миф о швейцарском нейтралитете, как о чем-то незыблемом и безусловном, 27 сентября разрушила не Москва, не Брюссель и не НАТО, а сами швейцарцы, пришедшие на избирательные участки.

    Нейтралитет, за сохранение которого проголосовала Швейцария, – это нейтралитет условный, с оговорками, исключениями и постоянной оглядкой на старших товарищей. Можно даже сказать, что швейцарцы придумали и теперь окончательно воплотили свою собственную форму данного правового статуса – фальшивый, имитационный нейтралитет. За продолжение этой имитации они и проголосовали в минувшие выходные.

    Главное
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть ж/д моста в Брянской области
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах во Франции
    США передали Ираку контроль над всеми военными базами
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    В Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации