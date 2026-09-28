Польша предложила США создать центр производства американских вооружений

Tекст: Мария Иванова

Варшава направила Вашингтону предложение о размещении в Польше центра по производству американских вооружений. Заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик пояснил, что этот шаг отвечает интересам обеих стран на фоне масштабных польских инвестиций в военную технику из США, передает РИА «Новости».

По словам замминистра, создание промышленного узла в Европе позволит оперативно пополнять американские арсеналы и формировать резервы для Войска польского. В последнее время Варшава активно закупает у Соединенных Штатов боевые самолеты, вертолеты, системы ПВО, танки и реактивную артиллерию.

Кроме того, в городе Демблин открывается предприятие по обслуживанию двигателей для американских ударных вертолетов Apache. Томчик напомнил, что в 2024 году республика заключила крупнейший в своей истории военный контракт на поставку 96 таких машин стоимостью 10 млрд долларов. Планируется, что новая сервисная площадка будет работать не только с польской техникой, но и предоставлять услуги подразделениям армии США в Европе, а также вооруженным силам стран-союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

В середине месяца Варшава признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине.

В августе власти Польши договорились с Boeing о создании сервис-центра вертолетов Apache.