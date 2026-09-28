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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    2 комментария
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 12:19 • Новости дня

    Мощный пожар вспыхнул под Киевом после утренних взрывов

    Tекст: Ольга Иванова

    В пригороде украинской столицы начался сильный пожар, сопровождающийся густым черным дымом, которому предшествовала утренняя серия взрывов.

    Крупное возгорание зафиксировано в Броварском районе Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. В соцсетях распространяются кадры с места происшествия, на которых заметен поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

    Ранее в утренние часы поступала информация о взрывах в окрестностях украинской столицы. Точные причины инцидента и данные о возможных разрушениях в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября масштабное возгорание произошло на территории складов в Броварах.

    Несколькими днями позже сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля после серии российских ударов.

    В августе Вооруженные силы России поразили местный логистический центр высокоточным оружием.

    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского сократить удары по российским НПЗ

    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам

    Трамп потребовал от Зеленского сократить удары по российским НПЗ
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    28 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Взрыв уничтожил склад немецкой компании Karcher на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Склад немецкой Karcher на Украине был полностью уничтожен в результате взрыва, сообщили в самой компании в понедельник утром.

    «Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

    В связи с инцидентом Karcher переходит к «плану Б». Теперь компания намерена использовать альтернативные цепочки поставок своей продукции на украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время ведения боевых действий логистический рынок Украины потерял более 1 млн квадратных метров складских площадей.

    В начале августа после массированного удара полностью сгорел центральный склад производителя масел Liqui Moly.

    Украинская компания «Эпицентр» из-за взрывов лишилась двух ключевых логистических комплексов под Киевом.

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    27 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина резко сократила сброс воды в Днестр, что вызвало тревогу у экологов и властей Молдавии из-за угрозы водоснабжению и биоразнообразию, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

    Украинская сторона снизила сброс воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубических метров в секунду, передает ТАСС.

    «Все это время нам удавалось сохранять расход воды неизменным и защищать водоснабжение и экосистему [Днестра]. Какова ситуация сейчас: <…> был осуществлен переход в транзитный режим – плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер.

    Эколог Илья Тромбицкий отметил, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предупредил об огромном ущербе для биоразнообразия. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что вода практически перекрыта, и это уже ощущается на севере страны. Власти молдавской столицы установили на реке плавучие насосы и начали ревизию водозаборных скважин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду призвала ввести режим чрезвычайного положения из-за критического падения уровня воды в Днестре.

    Неделей ранее Кишинев отклонил украинское предложение о резком сокращении объемов сбрасываемой воды.

    Весной молдавское правительство обвинило Киев в отравлении реки нефтяными пятнами.

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    28 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Власти Украины задумали спрятать дата-центры под землю

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

    Правительство на Украине рассматривает альтернативные варианты защиты вычислительных мощностей, передает ТАСС.

    «Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения, <…> что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – заявил Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

    На прошлой неделе местные средства массовой информации неоднократно сообщали о повреждениях серверной инфраструктуры в Киеве. Вследствие взрывов фиксировались серьезные перебои в работе крупных интернет-провайдеров и трансляции региональных телеканалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

    Накануне беспилотники атаковали киевский дата-центр компании «Киевстар».

    Из-за повреждения оборудования три украинских телеканала приостановили вещание.

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    27 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Молдавия заявила о критических рисках из-за украинского водохранилища

    Хаждер: Украина создала риски для работы ГЭС и водоснабжения Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Падение уровня воды в Днестровском водохранилище на Украине создало серьезную угрозу для работы гидроэлектростанций и водоснабжения Молдавии, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

    Уровень воды в Днестровском водохранилище на Украине упал со 121,5 метра до критического показателя ниже 111 метров, передает РИА «Новости». По словам министра, это падение более чем на 10 метров привело к изменению режима балансировки.

    «Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая с Карпат, течет непосредственно в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер. Министр отметил, что снижение расхода воды сильнее всего ощутит верхний участок Днестра, тогда как нижний пока защищен Дубоссарским водохранилищем.

    На Украине падение уровня воды ниже 112 метров создает технологические риски для гидроэлектростанции. В некоторых районах уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Экологи предупреждают о стремительном снижении сброса воды. Молдавский эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предрек огромный ущерб биоразнообразию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина резко сократила сброс воды в Днестр.

    Ранее Киев и Кишинев не смогли договориться о мерах по решению этой проблемы.

    В августе власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере из-за снижения уровня воды в реке.

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    27 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Украинский производитель беспилотников остановил работу после удара

    Украинский производитель беспилотников «Пегас Армс» остановил работу после удара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский производитель дронов «Пегас Армс» полностью остановил выпуск продукции после серьезного повреждения сборочного цеха в результате российского удара.

    Украинская компания «Пегас Армс», занимающаяся сборкой беспилотных летательных аппаратов, была вынуждена остановить работу после удара по производственным мощностям, передает РИА «Новости».

    «Существенно поврежден цех по производству БПЛА «Пегас Армс»… Производство приостановлено на неопределенный срок. Сроки возобновления работы пока не определены», – сообщила компания в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по цехам компании «Пегас Армс» в Киеве.

    Министерство обороны отчиталось о поражении телекоммуникационных центров для нужд украинской армии.

    Неделей ранее военные уничтожили столичное предприятие по выпуску комплектующих для дронов.

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    28 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине масштабный сбой в расписании затронул 66 составов, при этом максимальное отставание от графика превысило восемь с половиной часов.

    Железнодорожное сообщение столкнулось с серьезными трудностями, передает ТАСС. Согласно данным компании «Укрзализныця», в пути задерживаются 66 пассажирских рейсов.

    Информация на онлайн-табло свидетельствует, что все указанные составы отстают от расписания на один час и более. Самая сложная ситуация зафиксирована на маршруте из Харькова в Рахов. Этот поезд задерживается более чем на восемь с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад на Украине задержали более 40 пассажирских поездов.

    Месяцем ранее масштабный сбой привел к отставанию от расписания свыше 110 железнодорожных составов.

    В начале августа время ожидания некоторых рейсов превысило 12 часов.

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    28 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Власти Украины оценили военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины оценили расходы на военные нужды в 2027 году в 175 млрд долларов, рассчитывая покрыть дефицит за счет международной помощи.

    Военные действия в 2027 году обойдутся украинскому бюджету в 175 млрд долларов, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

    «Есть риск того, что нам снова не будет хватать денег. На следующий год министр обороны заявляет, что война должна стоить 175 млрд долларов. В бюджете заложено 100 млрд гривен (22,17 млрд долларов)», – заявил Ермоличев в интервью одному из аналитических центров. Он выразил надежду, что разрыв в финансировании удастся покрыть за счет помощи от зарубежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о способности страны самостоятельно профинансировать лишь треть государственных расходов.

    Киев заложил в проект бюджета на следующий год рекордные суммы на оборону.

    Месяцем ранее Владимир Зеленский признал дефицит военного бюджета в размере 27 млрд долларов.


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    27 сентября 2026, 23:42 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли отступающих солдат в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование разместило заградительные отряды южнее окруженной группировки в Харьковской области, лишая своих солдат возможности отступить, сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

    «Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», – рассказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что ВСУ также внутри котла минами забрасывают тыловые стороны своих позиций, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти.

    Командир также отметил, что окруженная украинская группировка сейчас разделена на три части. К концу сентября потери противника составили около 1 тыс. человек. Пленные украинские военные сообщают, что командиры скрывают от них реальную обстановку на фронте.

    Ранее украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов.

    Офицеры ВСУ начали утаивать от личного состава истинное положение дел в резниковском котле.

    Российские военные пресекли все попытки прорыва противника из окружения.

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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