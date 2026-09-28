Мощный пожар вспыхнул под Киевом после утренних взрывов

Tекст: Ольга Иванова

Крупное возгорание зафиксировано в Броварском районе Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. В соцсетях распространяются кадры с места происшествия, на которых заметен поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

Ранее в утренние часы поступала информация о взрывах в окрестностях украинской столицы. Точные причины инцидента и данные о возможных разрушениях в настоящий момент не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября масштабное возгорание произошло на территории складов в Броварах.

Несколькими днями позже сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля после серии российских ударов.

В августе Вооруженные силы России поразили местный логистический центр высокоточным оружием.