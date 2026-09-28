Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Мощный пожар вспыхнул под Киевом после утренних взрывов
В пригороде украинской столицы начался сильный пожар, сопровождающийся густым черным дымом, которому предшествовала утренняя серия взрывов.
Крупное возгорание зафиксировано в Броварском районе Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. В соцсетях распространяются кадры с места происшествия, на которых заметен поднимающийся в небо столб густого черного дыма.
Ранее в утренние часы поступала информация о взрывах в окрестностях украинской столицы. Точные причины инцидента и данные о возможных разрушениях в настоящий момент не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября масштабное возгорание произошло на территории складов в Броварах.
Несколькими днями позже сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля после серии российских ударов.
В августе Вооруженные силы России поразили местный логистический центр высокоточным оружием.