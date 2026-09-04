Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Крупный пожар вспыхнул на складах в пригороде Киева
Масштабное возгорание произошло на территории складов в Броварах
Масштабный пожар начался в городе Бровары Киевской области Украины, где ранее были повреждены складские помещения, сообщило украинское издание «Инсайдер».
Масштабное возгорание зафиксировано на территории ранее поврежденных логистических объектов на Украине, передает ТАСС.
Украинское издание Insider опубликовало фотографии с места событий, демонстрирующие высокий столб густого черного дыма.
Информацию о повреждении складов в Броварском районе ранее подтвердил мэр города Игорь Сапожко. Известно, что минувшей ночью на территории Киевской области звучали сирены воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Киевской области после серии взрывов вспыхнули масштабные пожары на складах.
В селе Погребы Броварского района взрыв спровоцировал сильное возгорание.
Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по логистическому центру «Бровары».