Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области.

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора в Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Уланово, Хотенью и Малой Рыбицей.

Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков, отчитались в Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенок в Харьковской области, Райгородока, Маяков, Сидорово, Крымков и Пришиба в ДНР.

Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

Противник при этом потерял более 140 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Грузского, Новогригоровки, Белозерского, Доброполья и Сергеевки в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

«За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – отметил он.

Накануне армия России освободила Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

А ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.