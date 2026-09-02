Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
Захарова: У конфликта США и Ирана не видно конца и края
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной авантюрой текущее противостояние между Вашингтоном и Тегераном.
Захарова в кулуарах Восточного экономического форума оценила текущую ситуацию вокруг Ирана, передает РИА «Новости».
Она отметила, что завершение этого противостояния пока не предвидится.
«Это чудовищная авантюра, которая привела к таким страшным последствиям. Есть такое русское выражение: «Конца и края нет». Невозможно даже представить, когда все это завершится», – рассказала она журналистам.
Ранее вооруженные силы США впервые атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе в рамках новой политики сдерживания.
Президент США Дональд Трамп заранее рассматривал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта.