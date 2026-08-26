МВД: Иностранные студенты могут оформить временное проживание на период учебы

Tекст: Вера Басилая

В МВД заявили, что учащиеся из других стран имеют возможность оформить разрешение на временное проживание в России. Данная льгота распространяется исключительно на тех, кто получает образование в государственных высших учебных заведениях, передает РИА «Новости».

«Меньше чем через неделю начнется новый учебный год, и мы напоминаем студентам-иностранцам о возможности оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Такое право предоставлено только студентам, обучающимся по очной форме в государственном вузе», – заявили в ведомстве.

Представители министерства подчеркнули рост интереса к данной процедуре. С начала текущего года количество поданных заявлений увеличилось на 20% по сравнению с показателями 2025 года. Гражданам государств с визовым режимом больше не требуется ежегодное обновление документов при пересечении границы.

Полученный статус позволяет легально пребывать на территории государства до конца учебы и дополнительные полгода. В этот период выпускники могут запросить вид на жительство без выезда за пределы страны, а аспиранты – защитить диссертацию. Право на получение вида на жительство сохраняется в течение трех лет после получения диплома.

Ранее сообщалось, что число иностранных студентов в российских университетах достигло 400 тыс. человек.

В начале прошлого года власти ужесточили правила получения разрешения на временное проживание для борьбы с фиктивными браками.

Для поступления в российские вузы иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку.