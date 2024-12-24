Чернышенко: Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку при поступлении в вузы

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий приказ подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым, передает РИА «Новости».

Чернышенко отметил, что внедрение экзамена является частью планомерной работы по увеличению числа иностранных студентов, обучающихся в России. Это связано с поручением президента Владимира Путина, согласно которому к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 тыс. человек.

По данным Минобрнауки, в настоящее время в российских вузах учатся 380 тыс. иностранных студентов. Введение тестирования является важным шагом для достижения поставленной цели и повышения качества образования для студентов из-за рубежа.

Ранее совет Федерации одобрил закон, требующий знания русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы, что сопровождается обязательным тестированием.