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Чернышенко: Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку при поступлении в вузы
С апреля следующего года иностранные студенты, поступающие в российские вузы, обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Соответствующий приказ подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым, передает РИА «Новости».
Чернышенко отметил, что внедрение экзамена является частью планомерной работы по увеличению числа иностранных студентов, обучающихся в России. Это связано с поручением президента Владимира Путина, согласно которому к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 тыс. человек.
По данным Минобрнауки, в настоящее время в российских вузах учатся 380 тыс. иностранных студентов. Введение тестирования является важным шагом для достижения поставленной цели и повышения качества образования для студентов из-за рубежа.
Ранее совет Федерации одобрил закон, требующий знания русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы, что сопровождается обязательным тестированием.