Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Посол России заявил о продолжающейся этнической чистке в Косово
Приштина создает невыносимые условия для проживания сербов в Косово, отмечается сохраняющаяся тенденция вытеснения сербского населения, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Косовоалбанские власти проводят в отношении косовских сербов ползучую этническую чистку, заявил в интервью РИА «Новости» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, речь идет о «необъявленной ползучей этнической чистке», а именно о выдавливании сербского населения с территории Косово и создании для них невыносимых условий проживания.
Дипломат добавил, что освоение Приштиной севера Косово уже происходило и, к сожалению, исходя из текущей ситуации, продолжится и дальше. Боцан-Харченко считает, что сложившиеся обстоятельства вынуждают сербов покидать свои дома. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Турция дестабилизирует ситуацию на Западных Балканах, поставляя оружие Косово.