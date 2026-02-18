Захарова призвала главу МИД Эстонии ответить за слова после угроз в адрес России

Tекст: Валерия Городецкая

«Я считаю, что за свои слова такие люди должны отвечать», – сказала дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию.

Он также поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.