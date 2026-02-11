Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Центр Блохина сообщил о внедрении онковакцины после испытаний
Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы будет внедрена в широкую клиническую практику только после успешного завершения клинических испытаний, сообщили в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.
В Telegram-канале подчеркнули: «В широкую клиническую практику персонализированная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода».
Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на применение этой вакцины для терапии меланомы. Разработчиком препарата выступил НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.
В январе в России началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для ряда пациентов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.