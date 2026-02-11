Центр Блохина сообщил о внедрении онковакцины после испытаний

Центр Блохина: Онковакцину внедрят после испытаний и подтверждения эффективности

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале подчеркнули: «В широкую клиническую практику персонализированная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода».

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на применение этой вакцины для терапии меланомы. Разработчиком препарата выступил НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

В январе в России началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для ряда пациентов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.