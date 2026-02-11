Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
В Южной Корее анонсировали проект по разработке полупроводников для ИИ
Власти Республики Корея совместно с частными компаниями в марте запустят проект стоимостью 1 трлн вон (порядка 687,8 млн долларов) по разработке полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Запуск масштабного проекта по разработке чипов для искусственного интеллекта в марте анонсировало министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, передает ТАСС. Общий бюджет инициативы составит около 1 трлн вон, что эквивалентно примерно 687,8 млн долларов.
В проекте примут участие государственные структуры и частные компании, которые планируют за пять лет создать десять новых ИИ-чипов. Ожидается, что эти микросхемы найдут применение в беспилотных автомобилях, умной бытовой технике, андроидах и других устройствах.
В министерстве выразили уверенность, что данная инициатива поможет снизить зависимость корейских производителей от зарубежных поставщиков. Власти также выделят отдельный инвестиционный фонд для поддержки компаний, занимающихся выпуском микросхем для автомобильного, телекоммуникационного и оборонного секторов.
