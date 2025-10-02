В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.0 комментариев
OpenAI стала самой дорогой частной компанией мира
Bloomberg: OpenAI обошла SpaceX и стала самой дорогой частной компанией мира
После завершения сделки по продаже акций на сумму около 6,6 млрд долларов, стоимость OpenAI достигла 500 млрд долларов, что позволило компании обойти SpaceX.
Американская компания OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире, достигнув оценки в 500 млрд долларов, передает Bloomberg.
Компания обогнала SpaceX, стоимость которой сейчас составляет 400 млрд долларов. Третье место занимает китайская ByteDance с оценкой в 220 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Как отмечает агентство, OpenAI завершила сделку, позволившую нынешним и бывшим сотрудникам продать акции компании на сумму около 6,6 млрд долларов инвесторам, среди которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price. Сделка проходила на вторичном рынке, а разрешенная сумма продажи акций превышала 10 млрд долларов.
В апреле 2024 года OpenAI проводила раунд финансирования, по итогам которого стоимость компании составляла 300 млрд долларов. Новый показатель в 500 млрд долларов стал возможным благодаря стремительному развитию продуктов компании, в первую очередь чат-бота ChatGPT. Продукт OpenAI стал одним из самых быстрорастущих в истории: за первую неделю после запуска в ноябре 2022 года им воспользовались более миллиона человек.
Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году стал американский миллиардер Илон Маск, однако впоследствии он прекратил сотрудничество со стартапом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после ухудшения отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском летом 2025 года руководители Meta* (признана экстремистской в РФ) и OpenAI начали искать способы наладить контакты с американским президентом.
Ранее Nvidia решила вложить до 100 млрд долларов в развитие проекта «сильного ИИ» OpenAI.
OpenAI, Oracle и SoftBank планируют построить пять крупных дата-центров для искусственного интеллекта в США.
