Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.0 комментариев
FT: Цукерберг и Альтман попытались сблизиться с Трампом после конфликта с Маском
FT: Главы Meta и OpenAI попытались сблизиться с Трампом после ухудшения отношений с Маском
После резкого ухудшения отношений Дональда Трампа с Илоном Маском прошедшим летом руководители Meta* и OpenAI начали активно искать пути сближения с американским президентом, пишет газета Financial Times.
Руководители компаний Meta* и OpenAI, Марк Цукерберг и Сэм Альтман, пытались наладить более тесные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом после заметного охлаждения его контактов с Илоном Маском, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
В публикации подчеркивается: «Их близость к президенту США стала результатом тщательного планирования руководителей Meta и OpenAI... Они стремились сблизиться с Трампом после того, как этим летом его отношения с Илоном Маском резко испортились», передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что представители технологических компаний в частном порядке обращались к Белому дому за поддержкой. Их целью было получение дополнительных возможностей для коммерческого развития на американском рынке.
Напомним, накануне Дональд Трамп предложил вернуться к работе уволенным из-за оптимизации DOGE сотрудникам.
На панихиде по Чарли Кирку в Аризоне Трамп отметил теплый и продуктивный разговор с Илоном Маском, несмотря на их прошлые публичные разногласия.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ