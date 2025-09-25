FT: Цукерберг и Альтман попытались сблизиться с Трампом после конфликта с Маском

FT: Главы Meta и OpenAI попытались сблизиться с Трампом после ухудшения отношений с Маском

Tекст: Мария Иванова

Руководители компаний Meta* и OpenAI, Марк Цукерберг и Сэм Альтман, пытались наладить более тесные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом после заметного охлаждения его контактов с Илоном Маском, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации подчеркивается: «Их близость к президенту США стала результатом тщательного планирования руководителей Meta и OpenAI... Они стремились сблизиться с Трампом после того, как этим летом его отношения с Илоном Маском резко испортились», передает РИА «Новости».

Газета отмечает, что представители технологических компаний в частном порядке обращались к Белому дому за поддержкой. Их целью было получение дополнительных возможностей для коммерческого развития на американском рынке.

Напомним, накануне Дональд Трамп предложил вернуться к работе уволенным из-за оптимизации DOGE сотрудникам.

На панихиде по Чарли Кирку в Аризоне Трамп отметил теплый и продуктивный разговор с Илоном Маском, несмотря на их прошлые публичные разногласия.