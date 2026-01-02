Мантуров сообщил о выполнении планов поставок вооружения

Мантуров: Планы поставок вооружения в России на 2025 год полностью выполнены

Tекст: Вера Басилая

Мантуров сообщил, что планы поставок вооружения на 2025 год полностью выполнены, а на 2026 год обеспечены всеми необходимыми ресурсами, говорится в сообщении в канале правительства России в мессенджере Max.

По вопросам, требующим решения в течение года, намечены конкретные мероприятия и поставлены задачи министерствам и ведомствам, отметил вице-премьер.

В ходе встречи участники также обсудили скорость и своевременность выполнения графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2026 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.

