    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 января 2026, 19:02 • Новости дня

    Мантуров сообщил о выполнении планов поставок вооружения

    Мантуров: Планы поставок вооружения в России на 2025 год полностью выполнены

    Tекст: Вера Басилая

    В России полностью реализованы планы по поставкам вооружения на 2025 год, а ресурсы для обеспечения заказов на 2026 год уже зарезервированы, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа.

    Мантуров сообщил, что планы поставок вооружения на 2025 год полностью выполнены, а на 2026 год обеспечены всеми необходимыми ресурсами, говорится в сообщении в канале правительства России в мессенджере Max.

    По вопросам, требующим решения в течение года, намечены конкретные мероприятия и поставлены задачи министерствам и ведомствам, отметил вице-премьер.

    В ходе встречи участники также обсудили скорость и своевременность выполнения графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2026 году.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 02:32 • Новости дня
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», – приводит слова Туска РИА «Новости».

    Туск отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить строительство самой сильной армии в Европе. В планах правительства Польши – увеличить численность вооруженных сил с текущего уровня (более 200 тыс.) до 300 тыс. человек. Глава кабмина подчеркнул, что страна также ускорит значимые инфраструктурные инвестиции в ближайшие два года. «Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря в декабре. Польша заняла седьмую строчку в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Замглавы МИД России Александр Грушко утверждал, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

    2 января 2026, 03:08 • Новости дня
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста для заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, сообщается в судебных документах.

    Зинченко арестовали на срок один месяц 29 суток до 17 февраля 2026 года. Его задержали 19 декабря, а 20 декабря предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Следствие мотивировало арест тем, что Зинченко может использовать связи для оказания давления на свидетелей и воспрепятствования расследованию уголовного дела. В документах отмечено, что подозреваемый может склонять участников процесса к даче других показаний.

    Сам Зинченко и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения: домашнем аресте, запрете определенных действий или залоге. Обвиняемый заявил о намерении сотрудничать со следствием и о наличии несовершеннолетних детей на иждивении. Адвокат Зинченко заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заключили под стражу по делу о получении взяток от бизнесменов на сумму 80 млн рублей. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил заочно заключить бывшего замгубернатора региона под стражу на два месяца. Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

    2 января 2026, 15:29 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию

    США продлили экстренное предупреждение для граждан о поездках в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.

    Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.

    «Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.

    Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.

    Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

    2 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимодействие между Финляндией и Россией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении.

    По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    «Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.

    Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    1 января 2026, 20:45 • Новости дня
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    Сфера перестрахования стала единственной в России сферой с зарплатой выше 400 тыс. рублей

    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    1 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США

    Документы с маршрутными данными и контроллер сбитого украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию президента России, представители Минобороны передали представителю военного атташе США в Москве.

    Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

    Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.

    2 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

    Медведев ответил Стуббу, что Финляндия уже столкнулась с платой за русофобию

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

    Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

    «Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

    Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    1 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    На сайте главы Херсонской области названы имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах

    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку вмешавшимся в дела Ирана
    Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

