Мантуров сообщил о выполнении планов поставок вооружения
В России полностью реализованы планы по поставкам вооружения на 2025 год, а ресурсы для обеспечения заказов на 2026 год уже зарезервированы, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Мантуров сообщил, что планы поставок вооружения на 2025 год полностью выполнены, а на 2026 год обеспечены всеми необходимыми ресурсами, говорится в сообщении в канале правительства России в мессенджере Max.
По вопросам, требующим решения в течение года, намечены конкретные мероприятия и поставлены задачи министерствам и ведомствам, отметил вице-премьер.
В ходе встречи участники также обсудили скорость и своевременность выполнения графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2026 году.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.