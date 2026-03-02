Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
NYT: Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке БПЛА
Комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника, после чего над территорией дипмиссии появились дым и огонь, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников.
Комплекс зданий посольства США в Кувейте подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Газета отмечает, что источниками этой информации стали два американских чиновника, а само происшествие произошло на фоне усилий Ирана нанести ущерб объектам США на Ближнем Востоке.
На данный момент неизвестно, имеются ли погибшие или раненые в результате атаки, подчеркивает издание. Ранее Associated Press писало, что с территории американского посольства поднимался дым, а также наблюдалось пламя. Причины случившегося по-прежнему не выяснены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.
ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.