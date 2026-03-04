Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин назвал повышение раскрываемости преступлений приоритетом МВД
Президент Владимир Путин подчеркнул, что в числе ключевых задач МВД на этот год – рост эффективности раскрытия преступлений, особенно тяжких и особо тяжких.
Улучшение раскрываемости преступлений является одной из главных задач МВД на этот год, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии министерства.
«Среди приоритетных задач, стоящих в текущем году перед МВД, хотел бы выделить следующие. Прежде всего надо улучшать работу по раскрытию преступлений, само собой разумеется, в первую очередь тяжких и особо тяжких посягательств против личности и преступлений против собственности граждан», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД применяет современные криминалистические методы для раскрытия преступлений почти полувековой давности. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что министерство успешно раскрывает старые преступления.