«Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина

«Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» отгрузил основному заказчику все снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) по контракту, выполнив годовой план, сообщает Telegram-канал концерна.

Отмечается, что новые государственные и экспортные заказы на 2026 год предусматривают кратный рост производства этих винтовок.

СВЧ калибра 7,62 мм рассчитана на поражение целей на дистанции до 1000 метров. Модель оснащена эргономичной рукояткой из ударопрочного полимера, регулировкой усилия спуска и возможностью установки современных прицелов на базу типа Пикатинни. Масса изделия без магазина – 4,8 кг, общая длина – 1170 мм, длина ствола – 620 мм.

Накануне коллектив разработчиков винтовки под руководством Андрея Чукавина был удостоен премии имени С. И. Мосина за вклад в развитие вооружений.

Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Эта высокая награда в очередной раз подчеркивает, что талантливый коллектив наших конструкторов, инженеров и производственников создал не просто новое высокотехнологичное изделие, а внес весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины. Винтовка серийно и без задержек поставляется заказчикам, активно применяется в зоне проведения специальной военной операции».

Напомним, накануне концерн «Калашников» показал зарубежным журналистам новые образцы вооружения – беспилотный катер «Скат 350М» и барражирующий боеприпас «Куб-2Э».

Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1» для нужд российской армии.

Компания «Калашников» анонсировала запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».