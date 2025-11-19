Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
«Калашников» показал зарубежным журналистами «Скат 350М» и «Куб-2Э»
На стенде Рособоронэкспорта в рамках выставки Dubai Airshow 2025 состоялась презентация современного разведывательно-ударного комплекса концерна «Калашников».
Иностранным журналистам показали разведывательный беспилотник «Скат 350М» и управляемый барражирующий боеприпас «Куб-2Э», передает ТАСС.
Беспилотный летательный аппарат «Скат 350М» предназначен для разведки и сопровождения наземных операций, а также отличается способностью работать в сложных погодных условиях. Дрон может находиться в воздухе до четырех часов.
Боеприпас «Куб-2Э» оснащен различными типами боевых частей и используется для решения широкого спектра боевых задач. Обмен данными между беспилотником и боеприпасом обеспечивается специализированной информационной системой, сокращающей время на принятие решений и удар.
«Ударно-разведывательный комплекс «Калашников» позволяет в любое время суток и при любой погоде обнаруживать и поражать на дальности более 40 км широкий спектр наземных и морских целей, включая безэкипажные катера», – отметили в концерне.
Ранее «Калашников» показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона «Скат».
Напомним, «Калашников» решил показать новые разработки по бронезащите на выставке в Дубае.