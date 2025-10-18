Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
В центре Нью-Йорка стартовала масштабная антиправительственная акция под лозунгом «Нет королям», сообщили СМИ.
Колонны протестующих заполнили центральные улицы Манхэттена, включая Таймс-сквер, где по состоянию на 12.00 по местному времени собралось несколько тысяч человек. Участники держат плакаты с критикой в адрес властей, миграционной службы и полиции, передает РИА «Новости».
Акция проходит мирно, полиция сохраняет нейтралитет и пока не вмешивается в происходящее. Организаторы заявляют, что по всей стране сегодня пройдут 2,5 тыс. подобных протестов, и в них могут участвовать миллионы человек.
Тем временем президент США Дональд Трамп вылетел во Флориду на выходные и сейчас играет в гольф, оставаясь главным объектом критики митингующих. Напомним, что подобная волна массовых демонстраций уже проходила в середине июня.
Ранее WP сообщил, что все больше американцев отказываются от гражданства США из-за политики.