Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

Tекст: Алёна Задорожная

Все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остановили работу. Об этом сообщила украинская компания «Центрэнерго». «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», – заявляют в организации. Кроме того, днем ранее энергохолдинг «ДТЭК» проинформировал, что одна из его ТЭС также пострадала.

Причиной стали масштабные удары по энергетики, которые 8 ноября нанесли российские военные. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отмечало Минобороны.

Теперь Украине придется вновь восстанавливать энергетические мощности. Однако, по словам заммнистра энергетики страны Артема Некрасова, этот процесс осложнен из-за масштабных разрушений. «Ситуация в энергосистеме сложная. Наиболее тяжелая – в Харьковской, Сумской и Полтавской областях», - приводит его слова ТАСС. По словам чиновника, в большинстве регионов вынужденно применяются почасовые отключения всех категорий потребителей, меры «будут действовать до конца текущих суток». Сколько времени уйдет на полное восстановление, чиновник сказать не смог.

«Укрэнерго» также предупреждало, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

На этом фоне немецко-финский предприниматель и блогер Ким Дотком призвал к мирным переговорам между Москвой и Киевом. В своем сообщении в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) он отметил: «В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир».

По мнению экспертов, ВС России сейчас активно выводят из строя всю электрогенерацию Украины. Причем, Москва могла бы сделать политический жест и снизить интенсивность атак или вовсе остановить их. Но для этого нужна полная и очевидная готовность противника сесть за стол переговоров, которой не наблюдается. Ведь удары наносятся прежде всего там, где находятся крупные производственные мощности украинского ВПК. Отсутствие электричества снижает выпуск вооружений и боеприпасов, ограничивает пропускную способность железных дорог.

«Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик. Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника».

«Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам.

Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер. Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

«Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

«На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт. Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал:

«Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

«Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – отметил спикер.

Интересно, что практически все объекты энергогенерации, которые расположены на Украине – это наследие СССР. Самостоятельно страна с момента обретения независимости мало что вводила в эксплуатацию. «Они построили несколько электроподстанций – «Киевская» и «Кременская», не работающая сейчас. Ранее она была необходима для северной части ЛНР, которая была запитана от Луганской ТЭС и не имела связи с энергосистемой страны», перечисляет аналитик.

«Из крупного был достроен отдельный энергоблок на Хмельницкой АЭС в начале 2000-х годов. Ну и появилось много различных небольших объектов «зеленой» энергетики. И, пожалуй, все»,

– подчеркнул Лизан. Другими словами, Киев многие годы не придавал значения обновлению энергетических мощностей. При этом – особенно в последнее время – государство активно отказывается от всего советского и «имперского». Например, уже была «декоммунизировала» Бородинская битва, российские императоры от Петра I до Николая II, военачальники Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков, ряд деятелей культуры, искусства и науки и даже революционеров. К символам «российского империализма» отнесли всю династию Романовых. В связи с этим власти страны намерены убрать топонимы и объекты инфраструктуры, связанные с именем императорской семьи.

В этой череде «декоммунизации» в некотором смысле даже оказались военные тактики и стратегии. В какой-то момент противник решил отказаться от советских практик и прибегнуть к натовским. Правда, это не дало желаемого результата. Теперь же Россия, нанося удары по энергообъектам, построенным во времена СССР, лишь помогает Киеву в «декоммунизации».

Впрочем, по мнению депутата Мосгордумы Андрея Медведева, пока «никаких критических проблем с электроснабжением на Украине нет». «Тревожные заявления украинских чиновников о грядущих отключениях стоит отнести к тому, что мы понимаем под термином PsyOps. Официальные лица явно завышаю ущерб, пытаясь, таким образом избежать новых ударов с нашей стороны и выкроить время на восстановление повреждений», – пишет он в своем Telegram-канале. «К тому же, значительная часть генерации на Украине производится АЭС.

Так что не стоит читать украинские новости, а стоит продолжать методично выносить инфраструктуру», – настаивает он.

Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев также призывает «слепо не доверять» заявлениям Украины. «Сейчас по всей восточной Европе, где близкие параметры энергетики, собирают оставшиеся трансформаторы, оборудование для отправки на Украину, завышаются повреждения, для маскировки уцелевших объектов», – полагает эксперт.

По его мнению, необходимо «всеми силами получать объективный контроль, и перепроверять результаты удара». «В 2022 году Киевом применялась именно такая тактика. И тогда, к сожалению, не была добита энергосистема Украины, которую они благодаря помощи Европы довольно быстро смогли стабилизировать и восстановить», – продолжает аналитик.

«Конечно тогда и не было массового выпуска Гераней, но и степень защищенности объектов тоже была заметно меньшей. Поэтому пока не будет стабильного разрушения единой энергосистемы на энергоострова и разрозненные узлы, на основе генераторов, надо продолжать выносить объекты энергетики. Ведь ВСУ без тыла не смогут долго сопротивляться», – заключил он.