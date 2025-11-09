  • Новость часаВ Таганроге восстановили электроснабжение для большинства потребителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главная битва Грузии с Евросоюзом еще вереди
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области
    Суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    21 комментарий
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность в 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делает ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили уже всю прифронтовую энергетику, деэлектрофицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы и сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте». – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    8 ноября 2025, 18:09 • Новости дня
    На Украине остановились все государственные ТЭС

    Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

    На Украине остановились все государственные ТЭС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, сообщила украинская госкомпании «Центрэнерго».

    Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под угрозой.

    Комментарии (42)
    8 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой

    Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете обсуждают интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубкой.

    В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Риммой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

    В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

    Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 15:03 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

    Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО улыбку

    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лицо нового генсека НАТО Марка Рютте без конца озаряет улыбка: на встречах, при рукопожатиях, на переговорах и фотосессиях, пусть даже в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы, отметил российский сенатор Алексей Пушков, попытавшись объяснить это явление.

    «В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».

    «После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (15)
    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

    Умер народный артист Владимир Симонов
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Гладков сообщил о серьезном ударе по энергосистеме Белгорода
    Гладков сообщил о серьезном ударе по энергосистеме Белгорода
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.

    Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

    В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.

    «По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деморализация среди украинских бойцов привела к массовой сдаче в плен и дезертирству на позициях в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Деморализованные бойцы ВСУ в последние дни массово сдаются в плен и покидают свои позиции в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства отметил: «За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части».

    По словам представителей силовых структур, тенденция к дезертирству сохраняется, несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию на фронте. Чаще всего такие случаи происходят в районах, где продолжаются активные боевые действия и фиксируются потери среди личного состава.

    Силовики подчеркивают, что сложные условия, а также недостаток снабжения и резервов ухудшают моральный дух украинских солдат. Это приводит к увеличению числа самовольных уходов и сдачи в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки солдат ВСУ сдали себя в плен с помощью специального бота. Украинские военные каждую неделю обращались с просьбой об организации коридора для сдачи в плен.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    Комментарии (24)
    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    Комментарии (5)
    9 ноября 2025, 05:10 • Новости дня
    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    Паром Seabridge отправился в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    «Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – рассказал РИА «Новости» гендиректор ООО «СВС Шиппинг» и  директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

    По его словам, паром так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, пробыв на рейде более двух суток и отправляясь обратно в Трабзон.

    Напомним, первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи. Туркменян ранее заявил, что паром Sea Bridge второй день стоит у берегов Сочи, ожидая согласования возможности захода в порт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края считают  преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности. Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи, хотя Туркменян сообщал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми службами.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    Киев погрузился во тьму из-за перебоев со светом

    Украинские СМИ сообщили о масштабных отключениях электричества в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу районы Киева остались без электричества, а город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране, сообщили украинские СМИ.

    Киев вечером в субботу оказался практически полностью обесточен из-за перебоев с подачей электричества, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщили, что Киев погрузился во тьму из-за отключений света.

    В последние дни на всей территории Украины фиксируются массовые и многочасовые отключения электричества. Власти страны объясняют происходящее серьезными повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике крайне сложная, власти предпринимают меры по восстановлению электроснабжения.

    Ранее в результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт.

    В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

    Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций.

    Государственная компания «Центрэнерго» информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 03:53 • Новости дня
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким поделилась с участниками бизнес-форума «Поколение» своим способом выявления долларовых миллионеров в окружении.

    По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».

    «Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».

    Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.


    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    Комментарии (12)
    9 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти десять российских и иностранных граждан арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ, сообщил информированный источник.

    Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также  неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.

    Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.

    В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.

    Комментарии (3)
    Главное
    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи
    В аварии на Крымском мосту погибли водитель и пассажир Mercedes
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    Суд конфисковал золото у гражданина Китая на 50 млн рублей
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации