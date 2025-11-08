Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины
Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели в ночь на субботу массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.
ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также были задействованы ударные дроны.
Целями стали предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность Украины.
Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.
До этого ведомство сообщало, что с 1 по 7 ноября ВС России нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины.
Напомним, в ночь на субботу средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 75 украинских беспилотников над российскими регионами.
Днем в пятницу над страной сбили шесть украинских дронов самолетного типа.