Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
Средствами ПВО в ночь на субботу были уничтожены более 75 дронов ВСУ над десятью регионами России, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что 36 дронов уничтожено над Ростовской областью, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, девять – над Курской и восемь – над Волгоградской областями.
По пять беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью и над Республикой Крым, три дрона сбиты над Саратовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили на Воронежской, Смоленской и Орловской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.