    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    71 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    9 сентября 2025, 22:15

    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

    Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

    @ t.me/rodnaya_igrushka

    Tекст: Олег Исайченко

    В России есть множество специалистов, способных создавать детские игрушки. Их проекты пропитаны традиционными для России ценностями, а потому помочь им попасть на рынок – важнейшая задача для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали наставники конкурса «Родная игрушка» Александр Беспамятных и Данил Соболев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка».

    «Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

    Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

    «В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

    «И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

    Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказывает другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант Сергей Ипатов пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – подчеркивает он.

    «В свою очередь Кирилл Малютин трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея», – пояснил собеседник.

    «В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

    Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

    В послании отмечено, что в рамках мероприятия было принято более 28 тыс. заявок, три тыс. из которых направили дети. «Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – говорится в тексте телеграммы.

    Кроме того, многие из проектов посвящены героям спецоперации, ратным и трудовым свершениям выдающихся соотечественников. Также президент выразил уверенность в том, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

    В свою очередь Кириенко напомнил, что конкурс вызвал большой ажиотаж: в нем приняли участие представители всех 89 субъектов России. Однако победителями стали лишь 24 проекта, которые будут реализованы: они «появятся на полках магазинов», «в школах», «в руках наших ребятишек». По его словам, в каждой представленной идее была представлена «частичка души» его создателя.

    «Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – подчеркнул Кириенко. В частности, он напомнил, что Юрий Гагарин и Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о «создании развлечения» для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

    Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.

    9 сентября 2025, 01:40
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    @ MID_Russia

    Tекст: Ирма Каплан

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, как «все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах» мобилизованы ради того, чтобы переврать слова главы МИД России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.

    «Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО», – написали в Telegram-канале МИД России.

    Далее ведомство приводит подробный исторический обзор на тему западной политики, а также символов Берлинской стены и железного занавеса. Иноагенты, чьи реплики приводят в пример дипломаты, приписали Лаврову слова о том, что Запад якобы строил Берлинскую стену. Однако речь министра была совсем не об этом.

    «...Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», – сказал в МГИМО Лавров.

    Глава МИД России добавил, что Россия, в случае готовности сотрудничать на  равноправной взаимоуважительной основе, готова к диалогу со всеми.

    В посте привели статью Sueddeutsche Zeitung Владимира Путина, занимавшего в 2010 году должность председателя правительства. В ней он предложил создать  «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».

    По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и европейский технологический потенциал. При этом крайне важным шагом на пути к объединению континента должна была стать полная отмена виз между Россией и ЕС, говорилось в статье.

    «Что же мы получили? От нас еще в 90-е стали отгораживаться именно «стенами» – институциональными, санкционными, визовыми. И «стена» эта в виде восточных границ НАТО – в нарушение всех обещаний и договоренностей», – подчеркнули в посте.

    В заключение дипломаты МИД приводят историческую справку на тему о появлении Берлинской стены.

    «Так что Берлинская стена, а де-факто железный занавес – прямое следствие политики Запада», – резюмирует МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.

    Министр заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий, отметив при этом об изменении  отношений России с Западом навсегда.

    9 сентября 2025, 12:54
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 00:12
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В Министерстве социального развития Подмосковье отметили тенденцию среди молодых родителей по выбору для новорожденных старославянских имен, причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», – приводит слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина пресс-служба ведомства.

    Там напомнили о возможности регистрации новорожденных на этапе роддома, когда  специалисты приходят в палату и помогают оформить необходимые документы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что доработка закона о допустимых именах в России столкнулась со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.

    9 сентября 2025, 01:55
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    9 сентября 2025, 14:30
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    9 сентября 2025, 18:45
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мода на все славянское добралась и до имен для детей, таким образом выражается растущий интерес к национальной культуре, сказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф Нина Русанова, комментируя тенденцию называть новорожденных старорусскими именами.

    В Министерстве социального развития Подмосковья увидели тенденцию среди молодых родителей на выбор старославянских имен для своих малышей. Причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Действительно, сейчас наблюдается интересная тенденция: родители все чаще называют своих детей привычными для русского человека именами, например, Ленами, Наташами, Иванами, Владимирами. Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее. Это не случайность, а, на мой взгляд, часть общей моды на славянское. Она, в свою очередь, вписывается в более широкий контекст – растущий интерес к национальной культуре», – говорит Русанова.

    Она рассказывает, что сейчас можно наблюдать, как в моду возвращаются платки и другие элементы традиционного костюма, люди начинают больше интересоваться своими корнями, рассказывать об истории. Возможно, популярность старославянских имен связана именно с этой волной, с общим трендом на любовь к родине и своей культурной идентичности.

    «Безусловно, важную роль играет и то, что эти имена сами по себе красиво звучат. Их популярность выходит за рамки определенных этнических групп. Взять, к примеру, имя Руслан, которое очень распространено на Северном Кавказе. Просто потому, что оно благозвучное», – рассуждает демограф.

    Конечно, здесь может быть и элемент реакции на внешние обстоятельства, полагает она. В последние годы в мире искусственно принижалось все, связанное с русской культурой, нарастала русофобия. Возможно, нынешний тренд – это своего рода ответ, стремление сохранить и подчеркнуть свою идентичность. Однако вряд ли этот фактор оказывает прямое влияние на демографические процессы.

    «Вообще, мода на имена – явление сложное. Помимо национальных имен, появляются и экзотические, например, Амалия или Эмилия. Это говорит о том, что люди ищут гармонии, красоты звучания, стремятся выделить ребенка. Но часто выбор останавливается на привычных и классических вариантах, таких как Маша или София, которые имеют греческие корни, но давно стали для нас своими. Или взять Ольгу и Олега – имена скандинавского происхождения, которые абсолютно прижились в нашей культуре», – подчеркивает Русанова.

    По ее словам, данная тенденция – результат всеобщего стремления к гармонии и самоидентификации. Особенно в исконно русских регионах, таких как Подмосковье, закономерно ожидать всплеска интереса к традиционным именам. Для сравнения: иммигранты из среднеазиатских республик часто выбирают для детей имена, отражающие их собственную культуру и историю, что тоже является формой самоидентификации.

    «Опять же, бывает, что погоня за оригинальностью приводит к нелепым сочетаниям, вроде попыток дать американское имя с чисто русским отчеством, что звучит дисгармонично. Или это дает сложности в будущем, когда у детей с необычными именами появляются свои дети – обладатели трудновыговариваемого отчества. Со старославянскими и исконно русскими именами не так. Главное – найти баланс между индивидуальностью, культурной принадлежностью и практичностью, чтобы имя стало для ребенка источником комфорта, а не проблем», – заключила Русанова.

    Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в действующем российском законодательстве содержатся определенные ограничения на выбор имени для ребенка.

    9 сентября 2025, 14:33
    Захарова: Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский этнограф Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению Москвы, сообщила глава МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Каверин находился под арестом в Афганистане с июля, его обвиняли в совершении ряда правонарушений, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что освобождение и репатриация Каверина были осуществлены с учетом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном. Каверин был возвращен на родину 8 сентября из Кабула.

    В июле в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений.

    Накануне стало известно, что он готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    8 сентября 2025, 23:59
    Омбудсмен Солтаев рассказал о письмах украинских матерей к Кадырову

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал в эфире ЧГТРК о множестве обращений к главе республики Рамзану Кадырову от украинских женщин.

    Солтаев уточнил, что Кадырову пишут матери украинских военнослужащих с просьбами найти их детей и часто выражают недоверие к властям своей страны, указывая на то, что им не оказывают необходимой поддержки и помощи, говорится в посте Telegram-канала ЧГТРК.

    Омбудсмен подчеркнул, что помощь заявителям оказывается с депутатом Государственной Думы России Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.

    Совместная работа направлена на оперативное рассмотрение и решение вопросов, поднятых в этих обращениях, отметил Солтаев.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, ордена за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    9 сентября 2025, 22:05
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Международная обстановка» стала причиной, по которой Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября.

    «За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», – цитирует «Коммерсантъ» выдержку из пресс-релиза коллектива.

    Организаторы сообщили, что вместо Мацуева на сцене выступит другой солист, однако его имя пока не объявлено.

    Концерты российских музыкантов за рубежом регулярно отменяют на фоне спецоперации на Украине, что приводит к изменению программ ведущих зарубежных коллективов.

    К примеру, в июле текущего года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    9 сентября 2025, 05:34
    Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко за госизмену

    Tекст: Ирма Каплан

    Владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.

    «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», – приводит ТАСС данные из судебной картотеки.

    Детали уголовного дела и обстоятельства задержания не раскрываются, поскольку рассмотрение подобных дел проходит в закрытом режиме, и суд воздерживается от комментариев. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.

    Севастопольский горсуд признал местного жителя Сергея Боднарашика виновным в передаче разведданных о военной технике и объектах российских военных киевскому режиму.

    Запорожский облсуд признал 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя виновным

    в государственной измене.


    8 сентября 2025, 23:23
    Внук де Голля назвал символом дружбы возможный переезд в Россию

    Внук де Голля объявил о намерении переехать в Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Пьер де Голль, президент Фонда де Голля и внук первого президента Франции Шарля де Голля, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ) назвал вероятность переезда в Россию символом дружбы между двумя государствами.

    «Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», – приводит его слова ТАСС.

    Пьер де Голль признался, что его сын будет учиться в РГСУ.

    «Мы покажем миру, что мы (Россия и Франция) – друзья, и что мы понимаем друг друга. Я думаю, на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», – добавил он.

    Внук первого президента Франции отметил, что страны связаны отношениями в различных сферах, включая культурную и это важно продолжать и развивать.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран.

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    9 сентября 2025, 03:55
    Песков рассказал, как его донимают телефонные мошенники

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился на Восточном экономическом форуме тем, что избежать атак телефонных мошенников не удается ни ему, ни его родственникам.

    «Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», – рассказал он ТАСС.

    По словам Пескова, родственники едва не попадались на мошеннические уловки, балансируя «прямо на грани».

    «Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», – признал он.

    Представитель Кремля добавил, что мошенничество было всегда: от наперсточников на рынках до карманников в трамваях и масштабы были всегда большие.

    «Это всегда было. И, разумеется, по мере того, как растет цифровая среда, мошенничество переселяется уже на более высокий технологический уровень. Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы», – отметил Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Также в МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России. Кроме того, МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков.

    9 сентября 2025, 04:26
    Мужчина погиб в Адлерском районе Сочи при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале о гибели мужчины при атаке дронов ВСУ его автомобиля.

    «В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести  частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – сказано в посте.

    Кондратьев добавил, что поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать  необходимую помощь семье погибшего. Администрация города, уточнил он, окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.

    В ночь на вторник аэропорт Сочи вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были отменены менее чем через полчаса.

    9 сентября 2025, 02:25
    Пушков: Вылепленный Ротшильдами Макрон встал поперек горла Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков высказался о ситуации во Франции, отметив, что президент страны Эммануэль Макрон, которого, как он выразился, вылепили в свое время Ротшильды и финансовые круги для управления страной, явно не справляется с этой задачей.

    Пушков указал на то, что личный рейтинг Макрона в 15% – один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Страна готова «похвастаться» огромным госдолгом, по уровню которого она в Европе на третьем месте.

    Правительственные кризисы случаются один за другим – только что состоялся четвертый за три года, когда  назначенец Макрона, премьер Франсуа Байру, получил вотум недоверия в Национальном собрании.

    Даже факт того, что самая популярная партия Франции – оппозиционное правительству «Национальное объединение» Марин ле Пен, тоже говорит о многом.

    «Зато Макрон все время проводит саммиты «коалиции желающих», встречает высоких гостей, обнимает (главу киевского режима Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского, красуется перед камерами, суетится перед (президентом США Дональдом – прим. ВЗГЛЯД) Трампом, чтобы показать, что он решает судьбы мира. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», – написал сенатор.

    Напомним, 8 сентября большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла  ключевую роль в смене Байру. Макрон пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшие дни.

    9 сентября 2025, 02:56
    Из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуированы более 45 жильцов

    Tекст: Ирма Каплан

    На юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах, сообщили в столичном управлении МЧС.

    «Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», – сказано в посте в Telegram-канале ведомства.

    В МЧС уточнили, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      3 комментария
      71 комментарий
