    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    19 сентября 2025, 21:00 • Культура

    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам

    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алёна Задорожная

    В субботу в Москве пройдет финал «Интервидения-2025», собравшего участников из 23 стран. Этот конкурс неибежно сравнивают со скандальным «Евровидением». Но организаторы и участники «Интервидения» подчеркивают, что их цель – показать бережное отношение к национальным традициям и культурам, вернуть песенным конкурсам утраченную скандальными западными шоу человеколюбивую сущность. Эксперты отмечают, что в мире именно на такой формат есть сейчас запрос.

    В Москве в субботу состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие пройдет на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. На одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Мероприятие проводится в соответствии с указом Владимира Путина. Еще в июле он назвал событие «масштабным гуманитарным проектом», который ориентирован на «продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей», писало РИА «Новости».

    «Речь идет о серьезном конкурсе, объединяющем большое число стран со всех континентов планеты. Преимущественно все государства-участницы, как правильно отмечал российский лидер, разделяют традиционные ценности. То есть «Интервидение» стало своеобразной площадкой единомышленников», – отмечает Константин Долгов, чрезвычайный посол МИД.

    «Крайне высокий уровень представительства различных регионов Земли наглядно доказывает, что речь идет о творчестве мирового большинства. На наших глазах выстраивается яркая и самобытная площадка культурного и гуманитарного сотрудничества. Общества 23 государств знакомятся друг с другом ближе», – продолжает дипломат.

    «Тот факт, что мероприятие получило колоссальный отклик в разных странах, показывает, что с Россией хотят контактировать и общаться. Нам удалось создать достойную альтернативу «Евровидению», которое за последние годы полностью утратило свою человеколюбивую сущность и превратилось в откровенное беснование», – акцентирует он.

    «На этом фоне у зрителей по всему миру появился запрос на особый формат песенного соревнования,

    в рамках которого организаторы будут бережно относиться к различным национальным традициям. Поэтому у конкурса хорошее будущее: это не одноразовое мероприятие, оно будет расти, развиваться, пополняться новыми интересными участниками», – говорит Долгов.

    Напомним, «Интервидение» родилось как международный песенный конкурс еще в годы холодной войны. Первые мероприятия проходили в странах Восточной Европы, а затем событие «переместилось» в польский город Сопот. Таким образом, текущий финал станет первым за последние 15 лет. Он также является юбилейным, десятым «Интервидением» и обещает запомниться зрителям как нечто особенное.

    «Вы будете поражены. Ни на одном шоу никогда не было такого невероятного культурного разнообразия. Мы привыкли делить государства по каким-то блокам, территориальному признаку, а здесь [на «Интервидении»] – просто все вместе, и это такой кайф», – поделилась эмоциями телеведущая Яна Чурикова, комментатор «Интервидения».

    На конкурсе удалось собрать исполнителей не просто из разных стран, а с разных континентов. Культурный «размах» поражает: на сцене свои номера представят 23 страны от США до Катара. Артисты и делегации приехали в Москву, преодолевая расстояния в тысячи километров. «Такого, чтобы в моменте на одной сцене выступала практически вся планета, я не помню ни на одном международном конкурсе», – рассказала Чурикова.

    Мероприятие покажет истинную силу музыки и культурного взаимообмена, обещает Дима Билан, заслуженный артист России, певец и посол «Интервидения». «Я родился в Советском Союзе и в юности много перемещался по различным республикам, поэтому интернациональное общение у меня в крови. Я как никто другой хорошо понимаю, что когда музыканты встречаются на больших региональных конкурсах, в которых мне приходились участвовать, то культурные связи остаются на долгие годы», – отмечает он.

    Действительно, зрителей «Интервидение» ждет знакомство с искусством разных стран и континентов. Например, Китай будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей КНР.

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников.

    Для меня это очень важно», – сказал Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Но самым любимым местом для него стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – акцентирует Ван Си.

    Белоруссию представит певица Анастасия Кравченко. В 2024 году она была признана «Лучшим радио-исполнителем» на национальной премии «Песня года Беларуси», а ее выступления на таких масштабных событиях, как «Славянский базар» и церемония закрытия II Игр стран СНГ, подтвердили статус одной из самых востребованных певиц страны.

    «Для меня «Интервидение» – это синоним словам дружба, общение и масштаб.

    То, что мы видели на генеральном прогоне пару дней назад, невообразимый уровень для подобного события. Музыка не имеет языка, и когда я слушала песни других участников, то чувствовала их посыл за счет постановки, за счет их энергетики», – сказала Анастасия Кравченко.

    «И я знаю, что они, возможно, не понимая русского, осознают суть моего номера. То есть все происходящее здесь еще раз доказывает, что музыка – это в первую очередь средства диалога культур», – поясняет она. Певица также поделилась деталями своего выступления: главной «фишкой» станет стеклянный куб, в котором Кравченко будет находиться на сцене.

    «Меня поддерживает вся Белоруссия, а также моя команда, которая уже давно сплотилась в одну семью. Я не представляю, как мы будем жить друг без друга после возвращения в Минск», – акцентирует она. Рассказала участница и о впечатлениях от российской столицы. «На самом деле, я – частый гость в Москве», – пояснила певица.

    «Здесь проживает мой брат, да и друзей тут много. Ребята принимают меня очень тепло. Насколько можно судить по статистике, здесь много слушателей моих песен. Их, в процентном соотношении, даже больше, чем в Минске. Поэтому каждый раз, приезжая в Москву, есть ощущение, что я прибываю будто бы в свой дом», – заключила Кравченко.

