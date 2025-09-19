  • Новость часаПутин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Какие новые системы РЭБ нужны российским войскам
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    16 комментариев
    19 сентября 2025, 17:55

    Участница от Белоруссии на «Интервидении»: В Москве у меня больше слушателей, чем в Минске

    Певица Анастасия Кравченко: В Москве я чувству себя как дома

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Интервидение» стало отличным местом для диалога разных культур посредством музыки. Это масштабное и яркое событие, организованное на высшем уровне, сказала газете ВЗГЛЯД участница «Интервидения» от Белоруссии Анастасия Кравченко. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение».

    «Для меня «Интервидение» – это синоним словам дружба, общение и масштаб. То, что мы видели на генеральном прогоне пару дней назад, невообразимый уровень для подобного события. Музыка не имеет языка, и когда я слушала песни других участников, то чувствовала их посыл за счет постановки, за счет их энергетики», – сказала Анастасия Кравченко, участница «Интервидения» от Белоруссии.

    «И я знаю, что они, возможно, не понимая русского, осознают суть моего номера. То есть все происходящее здесь еще раз доказывает, что музыка – это в первую очередь средства диалога культур», – поясняет она. Певица также поделилась деталями своего выступления: главной «фишкой» станет стеклянный куб, в котором Кравченко будет находиться на сцене.

    «Это очень помогает в плане наглядности образа. С трех сторон – стены, это как дом. И когда я нахожусь в этом пространстве, я вспоминаю свой творческий путь. И стоит мне оттуда выйти, я ощущаю масштаб, будто я действительно, подобно бабочке, выпорхнула. Случайных деталей в номере нет – все взаимосвязано», – уточнила конкурсантка.

    «Меня поддерживает вся Белоруссия, а также моя команда, которая уже давно сплотилась в одну семью. Я не представляю, как мы будем жить друг без друга после возвращения в Минск», – акцентирует она. Рассказала участница и о впечатлениях от российской столицы. «На самом деле, я – частый гость в Москве», – пояснила певица.

    «Здесь проживает мой брат, да и друзей тут много. Ребята принимают меня очень тепло. Насколько можно судить по статистике, здесь много слушателей моих песен. Их, в процентном соотношении, даже больше чем в Минске. Поэтому каждый раз, приезжая в Москву, есть ощущение, что я прибываю будто бы в свой дом», – заключила Кравченко.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Белоруссию же представит певица Анастасия Кравченко. В 2024 году она была признана «Лучшим радио-исполнителем» на национальной премии «Песня года Беларуси», а ее выступления на таких масштабных событиях, как «Славянский базар» и церемония закрытия II Игр стран СНГ, подтвердили статус одной из самых востребованных певиц страны.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса. Своими впечатлениями от Москвы и России также поделился китайский участник конкурса Ван Си.

    18 сентября 2025, 21:04
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    @ Виталий Чугин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    18 сентября 2025, 19:30
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    18 сентября 2025, 14:44
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 18:54
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    19 сентября 2025, 14:30
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    19 сентября 2025, 14:58
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ Ахмедова оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    19 сентября 2025, 16:33
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    18 сентября 2025, 18:28
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций подтвердил, что власти сохранят семейную и дальневосточную ипотеку.

    Глава государства отметил, что введение более широких льготных программ приведет к повышению инфляции и дополнительным бюджетным расходам, передает ТАСС.

    «Но льготы-то мы сохраняем. Для некоторых регионов – Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», – заявил российский лидер.

    Путин добавил, что расширение действия льготной ставки потребует от государства значительных дополнительных средств. По его словам, «ничего другого здесь нет», кроме инфляционного давления и новых обязательств для бюджета.

    Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков.

    19 сентября 2025, 17:36
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    18 сентября 2025, 19:44
    МИД сообщил о визите пограничного корабля России в Баку

    Российский корабль «Расул Гамзатов» запланировал заход в порт Баку 23–25 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    В конце сентября российский сторожевой корабль посетит порт Баку для переговоров пограничных служб двух стран, связанных с акваторией Каспийского моря.

    Заход российского пограничного сторожевого корабля в порт Баку состоится 23–25 сентября, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь идет о корабле «Расул Гамзатов» ФСБ России.

    Визит организован в соответствии с утвержденными планами двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Программа пребывания предусматривает контакты между пограничными службами двух государств.

    Ожидается, что основной темой обсуждений станут вопросы взаимодействия и сотрудничества в акватории Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил скепсис по поводу заявлений о мирном договоре между Баку и Ереваном из-за несогласованности многих положений документа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также указал на наличие определенных проблем в отношениях двух стран, но выразил уверенность, что фундаментальные отношения и взаимный интерес к развитию сотрудничества позволят преодолеть трудности.

    18 сентября 2025, 20:10
    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

    Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

    В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.

    19 сентября 2025, 15:37
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    18 сентября 2025, 18:48
    Лавров заявил о готовности Москвы искать компромиссы по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к поиску компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, если будут гарантированы законные интересы России в сфере безопасности, а также права русскоязычных на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, устойчивое соглашение возможно только на основе компромисса. «Мы ведь понимаем, и президент [России Владимир] Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочла бы разрешить ситуацию на Украине посредством дипломатии и сохраняет открытость к переговорам.

    Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.

    19 сентября 2025, 15:21
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Каллас: ЕК предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    18 сентября 2025, 21:12
    Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

    Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к миграционной политике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций поддержал идею привлечения ветеранов специальной военной операции к работе в системе МВД, в частности в сфере миграционной политики.

    Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что «есть предложение от вернувшиеся с фронта активнее привлекать их в различных подразделениях МВД, в том числе в подразделения по борьбе с нелегальной миграцией», сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, за прошедшее лето он посетил 19 регионов, где обсуждал это предложение с местными жителями. Он подчеркнул, что идея нашла широкую поддержку среди населения. Нечаев также сообщил, что данная инициатива уже передана в МВД для дальнейшего рассмотрения.

    «Привлечение к политической работе ветеранов СВО мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики, – конечно, почему нет. Конечно, я переговорю с министром обязательно», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции.

    Глава государства также заявил о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    18 сентября 2025, 19:38
    Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о важности миграционной темы для граждан страны.

    Он отметил, что «это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует», передает ТАСС. По словам Путина, вопросы в сфере миграции есть, их необходимо решать, постоянно держа в поле зрения.

    Он добавил, что многие решения в миграционной политике уже приняты, однако необходимо добиться их исполнения.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта.

