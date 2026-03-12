Милонов оценил приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Депутат Милонов: Напавшие на «Крокус» понесли заслуженное возмездие

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я рад, что в России террористы стали в большинстве случаев почти гарантированно приговариваться к пожизненным срокам. Это важная превентивная мера. Любой потенциальный помощник в приготовлении теракта или его организатор не смогут надеяться на то, что после задержания когда-либо выйдут на свободу», – пояснил Виталий Милонов, депутат Госдумы.

«Лично мое отношение к этому приговору следующее: виновные понесли заслуженное возмездие. Я не склонен радоваться приговорам. Это оценка и наказание за содеянное террористами», – детализировал парламентарий. «В целом же нынешняя правоприменительная практика в нашей стране отвечает нормам и духу современного российского законодательства. А сами законы России соответствуют ожиданиям большей части общества», – резюмировал собеседник.

В четверг Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» к пожизненным срокам. Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую – в колонии особого режима, передает РИА «Новости». Также пожизненное получили Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Алишера Касимова, сдавшего исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, продавшие боевикам машину, получили 19 лет 11 месяцев.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.

В материалах дела указывается, что преступники совершили атаку в интересах руководства Украины для дестабилизации политической ситуации в России. По словам фигурантов, финансирование теракта поступило от одной из украинских государственных структур. После нападения группа направилась в сторону украинской границы, чтобы получить расчет в Киеве.

Затем часть исполнителей планировала направиться в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» организации «Исламское государство*» (подразделение «Исламского государства», обе структуры признаны террористическими и запрещены в России). Сейчас российские правоохранители разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.