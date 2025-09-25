Глава Роспатента сообщил о сохранении ниш ушедшими из России компаниями

Глава Роспатента Зубов: Ушедшие из России компании сохраняют за собой ниши

Tекст: Мария Иванова

Компании, которые ушли с российского рынка, продолжают сохранять за собой ниши, заявил глава Роспатента Юрий Зубов, передает ТАСС.

По его словам, на фоне ухода западных игроков наблюдается растущий интерес к регистрации интеллектуальной собственности со стороны китайских компаний. Зубов отметил: «Ушедшие компании стараются сохранить за собой ниши, а какие-то страны и их бизнес приходят в нашу сторону впервые. Так, мы видим растущий интерес на регистрацию объектов интеллектуальной собственности страны компаний из Китая».

Глава Роспатента подчеркнул, что ведомство обеспечивает защиту интеллектуальных прав как российских, так и зарубежных правообладателей, при этом соблюдая все международные обязательства. В 2024 году инвестиции в интеллектуальную собственность выросли на 23% и достигли 2,3 трлн рублей.

Зубов добавил, что число российских брендов растет, особенно активно создаются региональные бренды, что способствует развитию туристической инфраструктуры субъектов Федерации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Роспатент с 70-летием, отметив заслуги ведомства в защите прав на изобретения, товарные знаки, компьютерные программы и промышленные образцы. Он также подчеркнул важность выполнения поручения президента России по защите интеллектуальной собственности российских разработчиков и коммерческой эффективности их решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, только за последние несколько дней Роспатент зарегистрировал несколько заявок иностранных компаний. Так, компания Conde Nast подала заявку на регистрацию товарного знака Vogue в России.

Компания PepsiCo подала заявки на регистрацию бренда Mirinda в Роспатенте.

Компания Hyundai зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания Mercedes-Benz также подала заявку на регистрацию товарного знака в России.