    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли
    Названы главные тренды современных выборов в России
    Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Избран губернатор Курской области
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    35 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    15 сентября 2025, 09:40 • Новости дня

    Hyundai зарегистрировал в России новый товарный знак

    Компания Hyundai подала в Роспатент заявку на товарный знак для сферы общепита

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейский концерн Hyundai, ранее покинувший российский авторынок, подал заявку на новый товарный знак в сфере общественного питания и временного проживания.

    Южнокорейский бренд Hyundai, который ушел с российского рынка в 2022 году, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, не связанного с автомобилями, сообщает ТАСС.

    Заявка была подана 12 сентября от концерна из Республики Корея. По данным Роспатента, речь идет о классе №43 международной классификации товаров и услуг – это сфера предоставления питания, напитков и временного проживания, а также услуги столовых, баров, детских садов и закусочных.

    Ранее Hyundai владел автозаводом в Петербурге, однако в марте 2022 года компания прекратила производство автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих. До ухода с рынка на заводе выпускались такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас это предприятие принадлежит российской компании «Арт-финанс».

    Напомним, в прошлую пятницу Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 12 и № 37, куда входят автомобили, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов объяснил газете ВЗГЛЯД причины регистрации Mercedes товарного знака в России.

    В августе компания Kia Corporation также подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в России.

    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (42)
    14 сентября 2025, 18:21 • Новости дня
    Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
    Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
    @ Polsat News/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    Беспилотники, которые пересекли границу Польши, не были оснащены боеприпасами, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian. Он отметил: «Интересно, что все они были пустыми, что, по моему мнению, говорит о попытке России испытать нас, не начиная войны».

    Сикорский отверг обвинения в том, что системы ПВО Польши оказались неготовыми к появлению дронов, несмотря на то, что только три или четыре из примерно девятнадцати беспилотников были сбиты. По его словам, беспилотники не достигли своих целей, нанесен лишь незначительный ущерб имуществу, пострадавших нет.

    Министр также подчеркнул: если бы подобная ситуация произошла на Украине, исход расценили бы как «100-процентный успех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Дональд Трамп продемонстрировал сдержанную реакцию на падение беспилотников в Польше, поскольку, вероятно, получил информацию американской разведки, не подтверждающую версию о провокации со стороны России, а также был занят внутренними вопросами.

    Запад использует инцидент с БПЛА в Польше как повод для обвинения России в «агрессии», что может привести к обсуждению новых санкций и усиления поддержки ВСУ.

    Комментарии (24)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов

    РИА «Новости»: Запад может потерять 285 млрд долларов при конфискации активов РФ

    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфискация замороженных российских активов может стоить Западу как минимум 285 млрд долларов, следует из национальных статистических данных стран.

    По данным РИА «Новости», в конце 2023 года совокупный объем прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достигал именно этой суммы.

    Эта цифра может оказаться больше, если учитывать действующий в России запрет на вывод средств для стран, признанных недружественными. Официальной информации о заблокированных активах на специальных счетах типа «С» нет.

    На долю Евросоюза пришлось 238 млрд долларов, причем 145,4 млрд из них приходилось на Кипр, 21,7 млрд – на Францию, 19,2 млрд – на Германию. Нидерланды, не раскрывающие полный объем инвестиций, потенциально владеют примерно 20,8 млрд долларов, тогда как Италия и Австрия инвестировали 12,6 млрд и 6,9 млрд соответственно. Остальные страны ЕС вложили еще 11,5 млрд.

    Среди стран «Большой семерки» лидируют США – вложения американских компаний в Россию оцениваются в 7,7 млрд долларов. Япония инвестировала 4,8 млрд, Канада – 3,9 млрд, Британия – три млрд. Швейцария владеет активами на сумму 27,5 млрд долларов, Норвегия – 43 млн, а Австралия – 400 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    В среду экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (28)
    14 сентября 2025, 11:58 • Новости дня
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    @ Utah Governor's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи считают, что конфликт между подозреваемым Тайлером Робинсоном и убитым активистом Чарли Кирком мог быть связан с взглядами Кирка на гендерную идентичность и реакцией трансгендерного соседа Робинсона, который оказался ключевой фигурой в деле, пишет Axios.

    Власти США выясняют, мог ли Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, считать взгляды Кирка на гендерную идентичность оскорбительными для людей, подобных его трансгендерному соседу, передает Axios. По данным шести источников, следователи считают, что гнев Робинсона по поводу взглядов Кирка может стать ключом к мотиву убийства.

    Сосед Робинсона, который, по словам источников, имел с ним романтические отношения, оказался «потрясен» случившимся и передал следствию электронные сообщения подозреваемого. «Это правда? О Боже, нет. Вот все сообщения», – привел слова соседа один из источников. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал на брифинге, что в переписке Робинсон упоминал о спрятанном возле кампуса университета ружье.

    Следователи также проверяют, знали ли левые группы Юты о планах стрелка или оказывали ли ему помощь после преступления, отмечает издание. После нападения одна из таких групп удалила свои страницы в соцсетях. Убийство Кирка стало темой жарких политических споров в США: консерваторы называют Робинсона неуравновешенным левым, тогда как либералы ссылаются на его консервативное воспитание.

    По словам членов семьи Робинсона, он стал более политизированным в последние годы и проявлял интерес к визиту Кирка в кампус. О мотивах преступления и возможных соучастниках следствие пока не делает окончательных выводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.

    Комментарии (12)
    14 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    Комментарии (16)
    14 сентября 2025, 12:43 • Новости дня
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press, M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности «каждого, кто причастен к этому злодеянию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают».

    Несмотря на то что личность и мотивы стрелка не были известны, Трамп, выступая с видеообращением из Овального кабинета после стрельбы, обвинил в произошедшем «радикальных левых», передает NBC News.

    В эфире программы Fox & Friends Трамп отдельно упомянул 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, основателя фонда Open Society Foundations, и заявил, что власти «намерены проверить Сороса» на возможные нарушения закона о рэкете (RICO). В комментарии для NBC News Трамп заявил, что Сорос «должен быть посажен в тюрьму», и назвал его «плохим парнем».

    Сорос много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии и прогрессивные инициативы, оставаясь одним из крупнейших доноров на левом фланге. Ранее Трамп в социальной сети обвинял Сороса и его сына в поддержке «насильственных протестов» и призывал привлечь их к ответственности по закону RICO.

    В ответ представитель Open Society Foundations сослался на заявление фонда в соцсетях, где говорится, что организация не поддерживает и не финансирует насильственные протесты, а подобные обвинения ложны. В фонде подчеркнули, что их миссия – продвижение прав человека, справедливости и демократических принципов в США и во всем мире, а также защиту основных свобод, включая право на мирный протест и свободу слова.

    В пятницу президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Напомним, Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYP раскрыла личность подозреваемого в убийстве Кирка. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта. Президент США, комментируя убийство активиста Чарли Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших».

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (13)
    14 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    МВД: Оппозиция пыталась создать очереди на выборах в России
    МВД: Оппозиция пыталась создать очереди на выборах в России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы оппозиции по искусственному созданию очередей на избирательных участках не были реализованы благодаря профилактической работе полиции.

    Оппозиционные силы, находящиеся за границей, призывали своих сторонников приходить на избирательные участки в России одновременно, чтобы создавать искусственные очереди, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Ленар Габдурахманов в информационном центре ЦИК.

    По его словам, «оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы». Он отметил, что подобные призывы были проигнорированы.

    Габдурахманов добавил, что благодаря профилактической работе и наличию убедительной информации все попытки по дестабилизации процесса голосования не были реализованы. По итогам дня, ситуацию вблизи избирательных участков удалось сохранить спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение основных дней голосования по всей стране не было зафиксировано серьезных инцидентов, способных повлиять на проведение выборов.

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.

    По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.

    Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.

    Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.

    В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (6)
    14 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне

    Политолог Трухачев: Миграционная политика доведет Британию до революции

    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне
    @ Andy Barton/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Британцы устали от того, что официальный Лондон заигрывает с исламистами и уделяет массу внимания геополитике, когда внутри страны игнорируются запросы граждан. На этом фоне властям необходимо срочно менять внутреннюю политику или быть готовыми к революции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Лондоне разразились массовые протесты.

    «В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала частью этого кризиса. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

    При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятком митингов, который проходили по всей Британии в течение последних пары месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Илона Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

    «Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику: оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств, где образ жизни и мысли совершенно не совпадает с британским», – обращает внимание собеседник.

    «Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

    Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля», – полагает политолог.

    «И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

    По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой «коалиции желающих», в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.

    Ранее в ходе массовых акций в центре Лондона полиция задержала 25 человек, а столкновения привели к травмам 26 стражей порядка. По данным силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. При этом четверо сотрудников полиции получили серьезные травмы, включая перелом носа, сотрясение мозга, грыжу межпозвоночного диска, травму головы и выбитые зубы. В протестах, по официальным данным, участвовали от 110 до 150 тысяч человек.

    Акция началась на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова.

    На этом фоне британский министр иностранных дел Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

    Протесты в Британии прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск. Так, он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, Маск заявил: «У нас нет ещё четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

    По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

    Напомним, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету.

    В начале своей карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. С тех пор его популярность то росла, то падала, но в последний год она вновь возросла благодаря Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

    Впрочем, тема миграции действительно серьезно волнует британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian.

    Комментарии (13)
    14 сентября 2025, 17:58 • Новости дня
    DR: Строительство украинского завода в Дании нарушит более 20 законов

    Tекст: Ольга Иванова

    Датские власти разрешили строительство завода FirePoint для выпуска ракетного топлива, несмотря на явные многочисленные нарушения национального законодательства.

    Решение правительства Дании о разрешении строительства украинского оборонного завода FirePoint с нарушением законодательства было озвучено телерадиокомпанией DR, передает ТАСС. В публикации отмечается, что речь идет о более чем двадцати случаях несоблюдения природоохранных и градостроительных норм.

    Профессор административного права Университета Южной Дании Фредерик Вааге заявил: «Возможно, это было наивно, но я действительно предполагал, что по отдельным проектам может быть одно–два отклонения от природоохранного и градостроительного законодательства. Но их больше 20».

    Введение в Дании нового закона позволило властям предоставлять себе расширенные полномочия для отмены нормативных актов при реализации оборонных проектов. Кроме того, этот закон ограничил право граждан подавать жалобы на подобные инициативы, отмечается в материале DR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу по запуску украинского производства твердого ракетного топлива в Дании. Захарова отметила повышенные риски, связанные с данным проектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится к продолжению кровопролития на Украине.

    Правительство Дании выделило дополнительные 435 млн датских крон на восстановление Украины.

    Комментарии (5)
    14 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Молдавии Майя Санду обвинила Москву в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы, в том числе с помощью православных священников и сетей ботов.

    По словам Санду, «Россия нацелилась на диаспору», используя священнослужителей для распространения пропаганды и автоматизированные боты, такие как сеть «Матрешка», для создания фейкового контента от имени иностранных СМИ, передает Financial Times.

    Санду также заявила, что в прошлом году российские агенты якобы устраивали фальшивые угрозы взрывов на избирательных участках за рубежом, включая Германию. Молдавские спецслужбы тогда назвали это «беспрецедентной» атакой на избирательный процесс, обвинив Москву в финансировании подкупа голосов через разветвленную сеть посредников. По оценке Санду, Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, чтобы вмешаться в выборы 2024 года.

    Президент добавила, что сейчас тактика Москвы эволюционирует: по ее словам, преступники на содержании России провоцируют беспорядки в молдавских тюрьмах. «Россия использует очень широкий набор инструментов, чтобы перегрузить наши институты», – отметила она. Кремль ранее отвергал обвинения в причастности к вмешательству в выборы за рубежом.

    Санду призвала Евросоюз поддерживать Молдавию и предупредила о рисках для европейских демократий: «Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий». Брюссель пообещал Молдавии экономическую поддержку на сумму 1,8 млрд евро накануне референдума по вступлению в ЕС, который был едва выигран сторонниками интеграции.

    Путь Молдавии к членству в Евросоюзе застопорился, поскольку переговоры идут параллельно с Украиной, а Будапешт блокирует начало переговоров с Киевом. Санду подчеркнула, что «интеграция в ЕС – единственный путь для выживания демократии», и призвала Евросоюз найти решение, чтобы обе страны могли двигаться вперед.

    Предстоящие парламентские выборы Санду считает последним барьером на пути к интеграции в ЕС. Ее партии предстоит соперничать с новым блоком оппозиции во главе с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который выступает за «гармонию с западом и востоком» и номинально поддерживает евроинтеграцию. Санду отмечает, что их цель – вернуть Молдавию в сферу влияния России.

    11 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что власти России готовы признать любые итоги предстоящих выборов в Молдавии, если граждане проявят подлинную волю, а не столкнутся с фальсификацией.

    Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции». Она инициировала совещание высшего совета безопасности из-за предполагаемого «иностранного вмешательства» в предстоящие парламентские выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы, заявил, что Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии.

    Комментарии (14)
    14 сентября 2025, 19:42 • Новости дня
    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Ольга Иванова

    Пусконаладочные работы на первом энергоблоке турецкой АЭС «Аккую» вступили в завершающую стадию перед предстоящим запуском.

    О готовящемся запуске первого энергоблока на АЭС «Аккую» сообщил генеральный директор компании «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, его слова приводят РИА «Новости». По словам Буцких, сейчас проводятся пусконаладочные мероприятия: проверяется функционирование оборудования и систем, ведется подготовка к безопасной эксплуатации.

    Глава компании подчеркнул, что после завершения текущих работ специалисты перейдут непосредственно к этапу запуска первого энергоблока.

    Часть систем станции будет работать в режиме обычной эксплуатации, остальные предназначены для обеспечения безопасности. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что работы на объекте продвигаются несмотря на санкционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция завершила испытания клиринговой схемы для финансирования строительства АЭС «Аккую».

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Кирка отказался признать вину

    Подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон отказался признать вину

    Подозреваемый в убийстве Кирка отказался признать вину
    @ Utah Governor's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тайлер Робинсон, которого считают причастным к смерти Чарли Кирка, отказался признать вину, а общение со следствием прекратил.

    Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, отрицает вину и не идет на контакт со следствием, передает РИА «Новости». Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил эту информацию в эфире телеканала ABC.

    «Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все окружающие его люди сотрудничают», – заявил Кокс. По словам губернатора, близкие Робинсона активно помогают расследованию инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.

    Комментарии (5)
    Названы три самых интересных избирательных кампании ЕДГ-2025
    МВД: Оппозиция пыталась создать очереди на выборах в России
    Посол России отклонил протест Румынии из-за беспилотника
    NYT заявила о создании в России «империи дронов»
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    Израиль назвал премьера Педро Санчеса позором Испании
    Министр образования Азербайджана пожаловался на непонятные детям учебники

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

