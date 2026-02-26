Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП
Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства
Президент России дал поручение усилить надзор за стоимостью лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, доклад о выполнении планируется представить к апрелю 2026 года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства, сообщается на сайте Кремля. Это решение принято по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2025 года.
Доклад о выполнении указанных мер должен быть представлен президенту до 1 апреля 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.
Также Путин выступил против легкомысленного использования антибиотиков россиянами и отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями.