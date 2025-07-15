Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.3 комментария
Чернышенко предложил добавить к реабилитации участников СВО профориентацию
Реабилитация участников СВО должна предусматривать не только восстановление здоровья, но и помощь в профессиональном самоопределении, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На заседании межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в СВО и иных вооруженных конфликтах в понедельник Чернышенко напомнил о необходимости их всесторонней поддержки.
«В Год защитника Отечества мы делаем особый акцент на эффективной адаптации и создании равных возможностей для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно не только восстановить их здоровье, но и помочь им найти себя, получить новую профессию. Необходимо увеличивать количество таких возможностей и масштабировать успешные практики», – приводит слова Чернышенко ТАСС.
Он добавил, что особое внимание будет уделено информированию людей о возможностях для занятий адаптивным спортом. Также Федеральное медико-биологическое агентство создаст 10 новых медико-реабилитационных центров для поддержки участников боевых действий.
На заседании подчеркнули важность вовлечения участников СВО и других военных конфликтов в военно-прикладной спорт, к тому же соответствующие программы реализуют все профильные ведомства.
В Мурманской области, к примеру, открылся первый в России духовно-реабилитационный спортивный центр «Защитники Отечества», успешная практика которого будет распространена на другие регионы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в образовательной программе «Поколение чести» ветераны спецоперации работают над инициативами по адаптации и профессиональной поддержке бывших военнослужащих.
Президент России Владимир Путин в начале июня обратил внимание на важность создания условий для спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения и вернувшихся домой после СВО.