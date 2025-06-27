Ветераны СВО в «Сенеже» создали проекты адаптации военных

Tекст: Денис Тельманов

Более 50 ветеранов специальной военной операции из разных регионов участвуют в образовательной программе «Поколение чести» в Мастерской управления «Сенеж», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники разрабатывают проекты, направленные на социальную адаптацию, карьерное развитие и реабилитацию военнослужащих, а также знакомятся с успешными практиками поддержки.

В рамках программы ветераны посещают лекции, мастер-классы, встречаются с экспертами и обсуждают инновационные решения для помощи вернувшимся с передовой бойцам.

Среди представленных примеров – опыт Камила Ижболдина, который после тяжелого ранения и протезирования не только вернулся к активной спортивной жизни, но и основал Школу адаптивного спорта для участников спецоперации и их семей.

Он отметил: «Внутренний стержень и мотивация жить полной жизнью – это главное. Но без поддержки, без веры в тебя, пройти этот путь невероятно сложно».

Директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, а также рассказала о планах расширить комплекс мер поддержки для военнослужащих.

В качестве новейших технологий в сфере реабилитации участникам был представлен протезный модуль «Актив-2», созданный при участии Госкорпорации Роскосмос.

Дмитрий Фролов, амбассадор проекта и член российской сборной по парашютному спорту, поделился личным опытом использования модуля и отметил его «космические» возможности.

Ветераны участвуют в проектных сессиях, мастер-классах по управлению беспилотниками, проходят нейропрофилирование и встречаются со знаменитыми спортсменами и журналистами.

По итогам программы они подготовят инициативы, которые будут реализованы в регионах для поддержки адаптации бывших военнослужащих и членов их семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии обнародовали стратегический обзор с акцентом на усиление обороны, однако повышение расходов на этот сектор до 3% ВВП перенесли.

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал финальный модуль образовательной программы «Команда России».

В этом же центре стартовал модуль программы «Время героев», где ветеранов спецоперации на Украине учат муниципальному управлению с учетом опыта действующих руководителей.