Финалисты «Команды России» начали обучение в мастерской «Сенеж»

Tекст: Валерия Городецкая

На обучение прибыли 165 финалистов из 13 регионов страны – это молодые государственные и муниципальные служащие, общественные деятели, представители некоммерческого сектора и социально-ориентированного бизнеса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Все они были выбраны из 1 067 участников по итогам многоэтапного отбора.

Финальный очный модуль завершает образовательную программу, начавшуюся 12 апреля. За это время участники прошли онлайн-обучение, интенсивы в региональных вузах и центрах компетенций, а также выездные образовательные сессии в 13 пилотных регионах – от Новгородской до Еврейской автономной области. В «Сенеже» финалистов ждет насыщенная четырехдневная программа: лекции, дискуссии, мастер-классы и командная проектная работа.

«Сегодня в «Сенеже» собрались те, кто понимает: сила России – в командном созидании. Важно быть не только ярким лидером, но и частью сплоченной команды, где каждый вносит вклад в развитие своей малой родины, страны в целом», – заявил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров, приветствуя участников. Он подчеркнул, что цель программы – вывести лидеров на новый профессиональный уровень и сформировать в регионах сообщество единомышленников.

Первый день финального модуля был посвящен государственной демографической и семейной политике. В обсуждении приняли участие эксперты: руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин и представители Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Следующие дни включают обсуждение «русского кода управления», истории командного лидерства и практические командные испытания, такие как «Тропа героев» и театральные постановки.

В воскресенье участники поучаствуют в федеральной акции «Свеча памяти», зажгут свечи в память о павших в годы Великой Отечественной войны и посетят парк «Патриот». Также финалистов ждут встречи с авторами документальных фильмов и выступления хоровых коллективов. Участник программы Залим Маргушев отметил высокий интерес к изучению инструментов командообразования и развитию межрегионального сотрудничества.

Ключевым событием образовательного модуля станет панельная дискуссия «Государственные вызовы 2025 года», где финалисты обсудят СВО, развитие искусственного интеллекта и молодежную политику с ведущими экспертами страны. Также состоится форсайт-сессия по проектированию будущего России и регионов до 2062 года.

По завершении программы будет создано сообщество «Команда России», объединившее выпускников для дальнейшей совместной работы и обмена опытом. Лучшие из финалистов смогут пройти индивидуальный акселерационный трек, который стартует 1 июля и завершится 31 декабря, чтобы с помощью менторов реализовать значимые проекты в своих регионах.