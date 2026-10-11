Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов
Росавиация: Четыре аэропорта Москвы временно ограничили полеты
В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прибытие и отправление рейсов.
Временные меры затронули четыре воздушные гавани столичного региона, передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.
Во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.
Четыре самолета из Турции развернулись на пути в столицу.