Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.7 комментариев
Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара добралась до Новосибирска
Идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги прибыли в Новосибирск
Семейная пара, которая в середине января отправилась пешком из Москвы во Владивосток, провела встречу с жителями Новосибирска.
Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, стартовавшие с Красной площади 19 января, преодолели уже более 3700 километров без использования транспорта. На 153-й день своего масштабного перехода путешественники сделали остановку в Новосибирске, где их ждал полный зал поклонников с плакатами.
За время экспедиции пара прошла через множество городов Центральной России, Поволжья и Урала.
«Самое большое открытие для нас – это люди. Ты не знаешь никого из тех, кого встречаешь по дороге, но вдруг понимаешь, насколько они открыты», – рассказал Павел Шабалин, отметив готовность незнакомцев помогать и поддерживать.
Особое впечатление на путешественников произвела семья из Пермского края, ставшая для них «внеклассными родителями», а также 80-летняя подписчица, пообещавшая дождаться их прибытия во Владивосток. Идея самого похода родилась спонтанно: супругам потребовалось менее двух недель от задумки до выхода в путь.
Своим главным девизом Павел и Тамара считают фразу «Каждый шаг – маленькая победа». Они уверены, что отказ от детального планирования всего маршрута и концентрация на ближайших целях помогают им уверенно двигаться вперед, несмотря на все трудности долгой дороги.