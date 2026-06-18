Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.