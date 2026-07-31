Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.0 комментариев
Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление экстренного пакета из 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры зимой.
Президент США ответил отказом на этот экстренный запрос Зеленского о предоставлении 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет The Atlantic.
По словам украинского лидера, без дополнительных средств противовоздушной обороны стране будет крайне сложно обеспечить безопасность энергосистемы в зимний период. Несмотря на эти доводы, американская сторона не стала одобрять поставку.
Ранее украинский лидер попросил у США 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.
Президент США «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.
До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для зенитных комплексов.
В начале июля глава киевского режима пожаловался американским конгрессменам на острую нехватку систем противовоздушной обороны.