Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.2 комментария
Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП
Двухэтажный туристический транспорт с игроками столкнулся на трассе с большегрузом, однако спортсмены избежали травм.
Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».
В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».
В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.
В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.