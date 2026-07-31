Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».

В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».

В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.

В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.