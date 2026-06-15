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    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    15 июня 2026, 05:55 • Новости дня

    МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны ЕС

    Глава департамента МИД Климов напомнил россиянам о риске задержаний в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам рекомендуется тщательно взвешивать необходимость поездки в недружественные страны из-за угрозы задержаний в государствах Евросоюза, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    «При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну», – приводит слова Климова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предлоги для таких шагов со стороны стран ЕС могут быть любыми – «посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в «нарушении санкционного режима». Он посоветовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территорию ЕС даже при транзитных перелетах.

    Климов отметил, что желающим отдохнуть в странах Евросоюза стоит заранее закладывать время на существенно возросшие очереди в визовых центрах. По его словам, внедрение в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации приводит к увеличению времени прохождения контроля, поэтому пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется планировать более длительные стыковки.

    Он также напомнил об обязательном заключении договора добровольного медицинского страхования, указав, что при его отсутствии все расходы на лечение и возможную репатриацию должен будет оплачивать сам турист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России в мае предупредил российских граждан о риске задержания за рубежом и возможной экстрадиции в США из третьих стран.

    После задержания в Польше в декабре 2025 года российского ученого Александра Бутягина МИД России напомнил гражданам о необходимости заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках.

    Российским гражданам МИД рекомендовал по возможности воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции, включая государства с договорами о взаимной выдаче с Вашингтоном.

    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

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    12 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское дипломатическое представительство в Бельгии назвало решение брюссельского суда по делу предпринимателя Виктора Лабина попыткой запугивания местного бизнеса.

    «Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

    Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

    Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    14 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    BZ: Обещания впустить Украину в Евросоюз оторваны от реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

    Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.

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    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

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    14 июня 2026, 03:12 • Новости дня
    Посол Гармонин рассказал о финансовом произволе банков в Швейцарии

    Россияне столкнулись с финансовым произволом швейцарских банков из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Банки в Швейцарии стали чрезмерно широко трактовать санкционные ограничения, лишая россиян возможности совершать привычные денежные переводы в Россию, сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне широко трактуют антироссийские санкции», – рассказал он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что негативное влияние западных рестрикций на обычных людей остается неизменным с 2022 года. Соотечественники серьезно ограничены в контактах с близкими из-за отсутствия прямого авиасообщения и невозможности осуществлять международные денежные транзакции.

    Кроме того, россияне не могут быть уверены в сохранности личных посылок. Отправления из европейских стран с вещами и подарками нередко исчезают в пути, при этом местные почтовые операторы отказываются нести за это ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Гармонин заявил, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян, а также о том, как французский банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    12 июня 2026, 11:28 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 6%

    Газовые котировки в Европе опустились к 550 долларам за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже опустилась на 6%, приблизившись к отметке в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 6%, стремясь к уровню 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 559,6 доллара, потеряв 5,6%. К 11:05 по московскому времени котировки опустились до 555,5 доллара, что на 6,3% ниже расчетной цены предыдущего дня в 593 доллара.

    В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года преодолел рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в апреле цены скорректировались вниз на 14%, составив около 540 долларов.

    Максимальное значение за время ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта – 853,7 доллара за тысячу кубометров. Резкий рост произошел после заявления гендиректора Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух линий по производству СПГ. Стоит отметить, что исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    В среду утром газовые котировки достигли отметки в 585 долларов.

    В конце прошлого месяца цена энергоносителя на европейских площадках опускалась ниже 550 долларов.

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    12 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Euractiv: Европейские чиновники возмутились словами Каллас об Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Слова руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас на закрытой встрече с представителями Мексики о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией спровоцировали резкую критику в Брюсселе.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР, передает РИА «Новости». Подобное мнение прозвучало на закрытой встрече во время майского саммита ЕС – Мексика.

    «ЕС критикует Израиль и поддерживает решение о создании двух государств. Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», – заявил один из еврочиновников.

    Дипломаты также отметили, что на встрече с мексиканскими коллегами представительница объединения восхищалась прошлогодней поездкой в Йоханнесбург.

    По словам источников, в европейской системе невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой Каи Каллас. Причиной послужила общая неэффективность ведомства и растущее недовольство работой нынешнего руководителя.

    Годом ранее глава евродипломатии подготовила резкий доклад о нарушении Израилем прав человека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила чиновницу с Гретой Тунберг из-за отсутствия профессиональных заслуг.

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