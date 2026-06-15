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МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны ЕС
Глава департамента МИД Климов напомнил россиянам о риске задержаний в ЕС
Россиянам рекомендуется тщательно взвешивать необходимость поездки в недружественные страны из-за угрозы задержаний в государствах Евросоюза, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
«При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну», – приводит слова Климова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что предлоги для таких шагов со стороны стран ЕС могут быть любыми – «посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в «нарушении санкционного режима». Он посоветовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территорию ЕС даже при транзитных перелетах.
Климов отметил, что желающим отдохнуть в странах Евросоюза стоит заранее закладывать время на существенно возросшие очереди в визовых центрах. По его словам, внедрение в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации приводит к увеличению времени прохождения контроля, поэтому пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется планировать более длительные стыковки.
Он также напомнил об обязательном заключении договора добровольного медицинского страхования, указав, что при его отсутствии все расходы на лечение и возможную репатриацию должен будет оплачивать сам турист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России в мае предупредил российских граждан о риске задержания за рубежом и возможной экстрадиции в США из третьих стран.
После задержания в Польше в декабре 2025 года российского ученого Александра Бутягина МИД России напомнил гражданам о необходимости заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках.
Российским гражданам МИД рекомендовал по возможности воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции, включая государства с договорами о взаимной выдаче с Вашингтоном.